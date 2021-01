La Mutilvera se cita con la historia. Y no estarán solos. Después de eliminar en la primera ronda al Racing de Santander, los hombres de Andoni Alonso, que quieren llevar por todo lo alto el nombre del Valle de Aranguren, estarán espoleados por sus vecinos para buscar dar la sorpresa ante un rival de altura como es el Real Betis.

De esta manera, la Mutilvera completa la terna de equipos navarros ajenos a Osasuna que se han enfrentado a un conjunto de la máxima categoría en el torneo del KO, después de que en la ronda anterior el Cantolagua y el San Juan se midieran al Valladolid y al Granada, respectivamente.

Un rival de categoría, que ha ganado este torneo en dos ocasiones y una ilusión, por tanto, mayor. Los jugadores que alineará Andoni Alonso sobre el césped del Mutilnova jugarán el partido de sus vidas. No tienen nada que perder, pues ellos cumplieron con su cometido al superar la primera ronda, y ahora es cuestión de disfrutar del premio. Se lo han merecido, aunque no todos podrán disfrutarlo desde el césped. Aquellos que no se vistan de corto, serán los primeros en alentar a sus compañeros.

En Mutilva son conscientes de la magnitud del reto que van a afrontar en su segunda participación en la Copa del Rey. El año del debut en la competición, en la temporada 2018/2019, los navarros cayeron eliminados por el Villanovense (1-3) en la tercera ronda. A pesar de que el formato era diferente, los de Andoni Alonso se impusieron al Barakaldo en penaltis en la primera ronda, y quedaron exentos de disputar la segunda ronda. Ahora la historia es diferente, y la oportunidad de dar la campanada ante un rival de la élite les llega mucho antes.

Delante, los de Andoni Alonso se van a encontrar un Betis que, mermado por las ausencias, no va a poder realizar demasiadas rotaciones. Joaquín, Guardado, Montoya y Álex Moreno son baja al dar positivo en covid; mientas que Dani Martín, Bartra, Camarasa, William Carvalho y Tello no estarán disponibles por lesión. Por lo tanto, y aunque el cuadro andaluz no quiere desatender la competición, Pellegrini se va a ver obligado a dar entrada a varios titulares, aunque otros, como Fekir, podrían quedar relegados al banquillo andaluz.

La localidad navarra se ha engalanado para la cita más mediatiza de su historia, en la que podrá contar con aficionados en sus gradas, tal y como sucedió en la ronda anterior ante el Racing de Santander, el día en el que la Orden Foral en Navarra permitió la entrada de 400 aficionados a las instalaciones.

En su regreso a la Segunda División B, la Mutilvera se encuentra en quinta posición, con 11 puntos, a tres de los puestos de promoción de ascenso que ocupa el Logroñés, mientras que los puestos de promoción de descenso los tiene cinco puntos por debajo.

Por su parte, el cuadro verdiblanco, que hace unas semanas se impuso en El Sadar a Osasuna, se sitúa en mitad de tabla con 20 puntos, a siete de los puestos europeos que ocupa su eterno rival, el Sevilla, y cuatro por encima de los puestos de descenso a Segunda División. Por contra, los pupilos de Manuel Pellegrini son el equipo más goleado de la categoría, con 31 goles encajados.

En la ronda anterior, el Betis, plagado de los jugadores menos habituales, se impuso por 0-2 al UCAM Murcia, también de Segunda División B, en un encuentro en el que el marcador no refleja lo visto en el campo. El cuadro andaluz sufrió para doblegar al murciano, un escenario al que también quiere llevarle la Mutilvera.

Los jugadores de la Mutilvera, más allá de lo que suceda en el partido, han recibido el mayor de los regalos posibles. Un encuentro para disfrutar y, por qué no, para soñar. El Ibiza y el Córdoba han sido dos claros ejemplos de que los sueños se cumplen y la Mutilvera, que no es menos, tiene licencia para soñar.