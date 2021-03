Guardiola: "La calidad del Dortmund es indiscutible"

Manchester – Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, comentaba ayer: "Quedan dos semanas para el primer partido contra el Dortmund y confieso que no lo he visto mucho este año, porque no tengo tiempo. Pero cualquiera puede darse cuenta de que su calidad es indiscutible, sobre todo por jugadores como Haaland, Emre Can, Hummels o Jadon Sancho".

El técnico alababa especialmente a Haaland: "Sus números hablan por sí solos. Es uno de los mejores delanteros del mundo".