Tebas: "La Superliga ha hecho el ridículo"

Madrid – Javier Tebas, presidente de LaLiga española, aseguró ayer que "el concepto de Superliga ha hecho el ridículo" tras conocerse el abandono mayoritario de los clubes que firmaron la creación de este nuevo torneo. "La Superliga ha hecho el ridículo, no se los si los clubes o no, el concepto Superliga ha hecho el ridículo. Ha demostrado una ignorancia importante de sus lideres de lo que es la industria, de los aficionados en el mundo, no solo en España", indicó ayer Tebas, quien apuntó que a él ya le explicaron hace tiempo cuál podía ser la reacción de los aficionados, por ejemplo, ingleses.

El dirigente de LaLiga señaló que el hecho de que no prospere la Superliga no es una victoria personal. "El que gana la batalla es el fútbol europeo y español en general. No es una batalla personal contra nadie. Era la creación de una Superliga totalmente peligrosa para la estabilidad del fútbol europeo y por lo tanto del español. La batalla la gana el fútbol, no la gano yo", afirmó.

Tebas indicó que no se siente traicionado por los tres clubes españoles inmersos en el proyecto inicial, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, porque es algo de lo que se "venía hablando hace tiempo", aunque apuntó que "cuando haces una cosa a escondidas estás ocultando algo que piensas que no es bueno para alguien".

Apuntó que lo que se había producido es una "falta respeto al resto clubes de LaLiga haciendo un proyecto a escondidas totalmente de LaLiga. Si tanto decía que no hacia daño a las ligas nacionales, por qué lo hacía escondidas?. Lo explicas y ya está. Evidentemente porque no decía una verdad el presidente del Real Madrid. El proyecto hacia mucho daño a las ligas naccionales. Por eso lo tenia escondido".

Además de afirmar que no se plantea sanciones por este tema, cuestionado sobre una modificación en la UEFA del Juego Limpio Financiero, que podría beneficiar a determinados clubes, señaló que no le parece bien que pueda haber un "relax" en este sentido, aunque tiene que ver bien la expresión utilizada por las autoridades del organismo continental, a cuyo comité ejecutivo ha pasado a pertenecer Tebas en representación de las ligas europeas.

Explicó también que hoy se reunirá con los demás clubes de LaLiga para explicar todo, una convocatoria que hizo el pasado domingo antes del anuncio de la Superliga. Pese a la retirada de la mayoría de los equipos, para Tebas el carácter de la reunión no cambia mucho. "Otra cosa es que ahora el riesgo no exista, pero hay alguien que ha liderado toda esa cuestión que sigue estando presidiendo un club", apostilló.

LaS fraseS

kOEMAN "ES MEJOR NO OPINAR"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo que "hay tanta movida que es mejor no opinar" sobre la participación del club azulgrana en la Superliga Europea aunque espera que Laporta haga "lo mejor para el club".

sIMEONE "aLGO VA A CAMBIAR Y PARA MEJOR"

El entrenador del Atlético de Madrid mostró su apoyo a la decisión del club de abandonar el proyecto de la Superliga y advirtió que "ante movimientos sísmicos" como el producido por el anuncio de esta competición "algo va a cambiar seguro y para mejor".

cEFERIN "eS IMPORTANTE QUE VUELVA LA UNIDAD"

El Presidente de la UEFA dio la bienvenida a la noticia de que más clubes se han retirado del proyecto de escisión de la Superliga, después de que lo hayan hecho todos los ingleses, y aseguró que "lo importante ahora es reconstruir la unidad de que gozaba el juego antes de esto".