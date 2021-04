Derrota del Osasuna Magna con polémica

Osasuna Magna3

Cartagena4

OSASUNA MAGNA Aitor, Wanderson, Mancuso, Linhares y Bynho –cinco inicial–. También jugaron Juninho, Tony Escribano, Dani Zurdo, César y Fabinho.

JIMBEE CARTAGENA Chemi, Franklin, Waltinho, Lucäo y Jesús –cinco inicial–. También jugaron Bebe, Juanpi, Mellado, Solano y Avellino.

Goles 0-1, m.1: Waltinho; 0-2, m.6: Dani Zurdo, en propia puerta; 0-3, m.7: Solano; 1-3, m.14: Mancuso; 2-3, m.16: Fabinho; 2-4, m.26: Juanpi; 3-4, m.33: César.

Árbitros Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Mostraron amarilla a los locales Mancuso, Wanderson, Fabinho, Bynho y al delegado, Txuma Sangüesa; y a los visitantes Waltinho, Jesús y Franklin.

Pabellón Anaitasuna. Unos 480 espectadores.

Osasuna Magna y todo el pabellón Anaitasuna acabaron ayer con un enfado monumental tras la derrota ante el Jimbee Cartagena por 3-4 y no precisamente por no sumar. Ni tampoco por ser el cuarto partido consecutivo de los navarros sin victoria. Terminaron muy enojados por una polémica decisión de los árbitros, quienes anularon un gol de Diego Mancuso a escasos dos minutos para el final que suponía el empate y la posibilidad de rescatar un punto tras un encuentro que se puso muy cuesta arriba desde el principio.

Los colegiados consideraron que el brasileño movió la portería defendida por Chemi antes de introducir el balón en la red, una postura para nada compartida por los jugadores y por el banquillo del Xota, que protestaron la decisión arbitral airadamente. Pero sin éxito.

Y es que ayer, en Anaitasuna, había mucho en juego. Para Osasuna cada partido es una final, una oportunidad de sumar puntos que le acerquen cuanto antes a la permanencia. Un objetivo cada vez más caro, a tenor además de otros resultados de ayer –con las victorias de Aspil-Jumpers e Industrias Santa Coloma–, que ponen al equipo de Irurtzun en una posición cada vez más peligrosa.

El de ayer no era un partido fácil, ante una de las mejores plantillas de la Liga. Contra un equipo con el que no se puede fallar, porque los errores se pagan muy caros. Y así fue. Cuando todavía los aficionados se acomodaban en sus asientos, Waltinho adelantaba al Jimbee en el electrónico con un gol que superó a Aitor, ayer debutante y defensor de la portería navarra, en detrimento de un Asier que se quedó en el banquillo por decisión técnica,

Fue un golpe duro, inesperado, que se agravó cinco minutos más tarde con el 2-0. Esta vez la fortuna además no acompañó y Dani Zurdo anotaba en propia puerta tras un saque de esquina de Cartagena. Sólo un minuto después, Solano hacía el 0-3, también de estrategia, y obligaba a Imanol a pedir tiempo muerto.

A pesar del resultado, Aitor respondía bien ante un Cartagena letal en ataque. Lucäo la mandaba al palo antes de que Wanderson y Mancuso tuviesen la ocasión de acortar distancias. Pero no fue hasta el m.14 cuando el Xota pudo hacerlo, gracias a un disparo cruzado de Mancuso que batió a Chemi. Poco después, Fabinho incrementaba la renta tras robar un balón a Franklin y anotar el 2-3. El Xota metía intensidad, acorralaba defensivamente a Cartagena, aunque así se iba al descanso.

El equipo navarro gozó de buenos minutos en la reanudación pero, cuando mejor estaba, Juanpi sorprendía a la defensa navarra con el 2-4. Osasuna intentó circular el balón, ir arriba en busca de la remontada, y empezó a vislumbrarla con un gol de César de falta directa cuando ya Tony saltaba como portero-jugador. La alegría estallaba a falta de dos minutos cuando Mancuso marcaba gol, pero poco duró. Los árbitros entendieron que el pívot brasileño había movido la portería antes de anotar y anularon al tanto. También las esperanzas de un Xota que encendió su ira ante esta decisión. De poco sirvió. Al final, derrota por 3-4 y ahora a esperar el miércoles a ElPozo en partido aplazado.

imanol arregui

"Es mentira, diego no la ha movido"

Entrenador. Imanol Arregui se mostraba ayer muy molesto tras la derrota ante el Cartagena. Por los errores de su equipo a la hora de encajar goles, pero en especial por la decisión arbitral de anular el gol de Diego Mancuso. "Otra más. Cuando podemos, no lo hacemos. Y cuando lo hacemos, no nos dejan. Ya está", se lamentaba. "El árbitro nos ha dicho que Diego ha movido la portería y luego ha metido el gol. Mentira. El balón pega en el palo, se mueve la portería, Diego coge el rechace y mete el gol", aseguraba. El técnico de Irurtzun recordaba, en este sentido, la derrota ante Palma de la semana pasada tras otra decisión polémica. "El otro día, a falta de 7 segundos nos pitan falta. Y hoy esto. Pues ya está. Es lo que nos toca", recalcaba. Sobre el partido, incidía en que "hemos encajado tres goles que no se pueden encajar contra estos equipos, nos hemos levantado y el 2-4 es un error por no hacer falta o robar el balón".

PRIMERA MASCULINA

JORNADA 28

Viña Albali-InterAplazado

Betis-Aspil Jumpers2-3

O Parrulo Ferrol-Barça0-2

Osasuna Magna-Jimbee Cartagena3-4

Santa Coloma-Palma5-2

Jaén-Burela4-3

ElPozo Murcia-AntequeraMañana, 17.00

Levante-PeñíscolaMañana, 18.30

Emotion Zaragoza-CórdobaDomingo, 12.00

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GC PT 1. Levante 27 18 3 6 92 70 57 2. Palma 28 17 4 7 82 59 55 3. Cartagena 28 17 3 8 107 75 54 4. Barça 28 15 7 6 90 55 52 5. ElPozo Murcia 25 15 6 4 82 58 51 6. Inter 26 15 5 6 103 60 50 7. Viña Albali 26 11 6 9 82 66 39 8. Betis 28 11 4 13 71 87 37 9. Santa Coloma 28 8 11 9 71 70 35 10. Zaragoza 27 8 11 8 79 82 35 11. Jaén 28 8 9 11 64 79 33 12. Osasuna Magna 27 8 8 11 68 75 32 13. Aspil Jumpers 28 9 4 15 82 88 31 14. Córdoba 26 8 5 13 60 71 29 15. Burela 27 7 7 13 76 94 28 16. Peñíscola 27 4 11 12 64 90 23 17. Antequera 26 4 6 16 61 103 18 18. O Parrulo Ferrol 28 4 4 20 71 123 16

Asier no jugó por decisión técnica y Aitor defendió la portería. Imanol Arregui sorprendió ayer alineando de inicio al joven guardameta Aitor en detrimento de Asier, quien finalmente no jugó por decisión técnica. Fue el debut del joven de Irurtzun en la Liga.