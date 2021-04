La Mutilvera busca armarse de moral

Dar un paso adelante y conseguir moral para afrontar una semana con tres compromisos ligueros es la idea con la que la Mutilvera recibe en Mutilnova este sábado (16.30 horas) a un Leioa ya descendido de categoría, mientras que los pupilos de Andoni Alonso, que descansaron la pasada jornada por casos de covid en el Portugalete que impidieron que se jugara el partido, buscan afianzarse en esa primera posición del grupo de permanencia.

Sobre la semana de descanso, Andoni Alonso reconoce que "siempre que hay un parón lo importante es coger el ritmo de competición porque te enfrentas a equipos que ya llevan esa rutina de competición, por lo que eso es importante. Independientemente de que esta semana tengamos tres partidos, estamos focalizados en Leioa primero. Es un partido que el equipo tiene muchísimas ganas de jugarlo, tiene mucha ambición y para nosotros que se suspendiera el partido del Portugalete no nos ha afectado porque la semana pasada estuvimos pendientes hasta última hora de si se jugaba o no y preparamos la semana pensando en que fuéramos a jugar. No fue así y el lunes ya empezamos la semana preparatoria de este partido".

La situación en la que se miden ambos equipos es diferente a la de la primera vuelta. Aun así, "el equipo está concentrado porque en la ida el Leioa fue un equipo que nos exigió muchísimo, es un equipo con muy buen trato de balón, que quiere avanzar desde abajo con la posesión del balón. Nos costó meternos en el partido y en la segunda parte estuvimos mejor", analiza Alonso, que prosigue incidiendo en que "son partidos diferentes porque en el partido de ida nosotros llegamos con una mala dinámica de resultados y nos enfrentamos a un Leioa con unas ganas enormes por reengancharse. Ahora la situación es diferente, porque vamos nosotros con una buena dosis de moral, en crecimiento en resultados y en el tema futbolístico, porque nos hemos ido encontrando mejor. El Leioa va a jugar sin presión y nosotros nos jugamos seguir en esta categoría o no. Se tiene que notar que queremos estar, que nos estamos jugando cosas".

Andoni Alonso reconoce que no ve la clasificación ni que se para a hacer cuentas, porque todavía queda mucha competición. Es por ello por lo que ganar "supondría tres puntos más, nada más. Cuentas haremos cuando queden dos partidos. Nos quedan cinco todavía. Por eso ganar son tres puntos y otra dosis de moral para afrontar con una energía positiva contra el Portugalete".

Para conseguir los tres puntos, el preparador de la Mutilvera desgrana a un Leioa que "quiere dominar desde abajo, por lo que ahí es donde tenemos que ejecutar buenas presiones y buena actitud defensiva. Ofensivamente tenemos que seguir la misma línea de los últimos partidos, en los que estamos creando buenas ocasiones de gol y en ese último pase tener más pausa, que es igual lo que nos ha faltado en los últimos partidos. Y acciones a balón parado porque concedimos 14 córners en contra en el partido de ida, pero no podemos conceder tanto a un rival que en esa parcela es peligroso porque tiene envergadura".

Por último, Dani Ederra y Satrus son las bajas que tiene Andoni Alonso para esta cita liguera.