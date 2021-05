El San Juan busca celebrar el ascenso a Segunda RFEF

Un punto de los últimos seis que restan en la fase de ascenso directo es lo que necesita el San Juan para ser, junto a la Peña Sport, equipo de Segunda RFEF y, además, tener el premio de disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Y es que, en caso de igualar a puntos con el tercero, el Beti Kozkor, el equipo de la Agrupación subiría de categoría por tener el gol average a su favor.





Fase de ascenso directo | Los focos puestos en la Agrupación



A 90 minutos de ascender y dejar atrás la Tercera División. En el momento en el que Igor Garcés señale el final del encuentro, el San Juan espera ser equipo de Segunda RFEF. Para ello deberá empatar o ganar al Cirbonero, que apura sus opciones por la tercera plaza, puesto en poder del Beti Kozkor y por el que pelea también el Ardoi. El Valle de Egüés, por su parte, buscará alcanzar la cuarta plaza, de cara a tener el factor campo a su favor en las eliminatorias que dictaminarán el tercer y último ascenso.





San Juan – Cirbonero

El ascenso a un punto



Fecha: sábado, 18.00 horas

Estadio: Agrupación Deportiva San Juan.

SAN JUAN Bebeto tiene la baja de Miguel Lezaun.

CIRBONERO Sergio Vázquez tiene las bajas de Pope y de Navarro.

Árbitro Igor Garcés.

Cinco puntos separan al San Juan del Beti Kozkor, equipo al que le tiene ganado el gol average, por lo que puntuando en una de las jornadas que restan el equipo de Bebeto subiría a la Segunda RFEF y, además, disputaría la Copa del Rey. Para ello, deberá igualar las fuerzas del Cirbonero, que "ha competido bien en los dos últimos partidos" y espera "seguir en la misma línea. Tenemos que pensar que estamos creciendo semana a semana en este play off, sabiendo que hay mucha dificultad por el rival y por lo que se juega", destaca Sergio Vázquez.

Beti Kozkor – Peña Sport

Asegurar la tercera plaza



Fecha: sábado, 18.00 horas.

Estadio: Plazaola.

BETI KOZKOR Rodri Fernández de Barrena tiene la baja de Pitu, lesionado.

PEÑA SPORT Unai Jáuregui tiene las bajas de Samu y de Endika.

Árbitro Fernando Castillejo.

El Beti Kozkor quiere asegurar ante la Peña Sport la tercera plaza y una victoria ante el cuadro de Tafalla se la aseguraría, aunque de reojo mirará lo que suceda en San Juan. "Es bonito meternos terceros, pero un traspiés ante el campeón de Liga nos complica. Tenemos que tratar de hacer un buen partido, que jugamos en casa", señala Rodri, mientras que Unai Jáuregui reconoce que "es complicado mantener la motivación cuando tienes el trabajo hecho y ha salido todo muy bien. Queremos acabar de la mejor manera posible".

Valle de Egüés – Ardoi

La tercera plaza no es imposible



Fecha: sábado, 18.00 horas.

Estadio: Municipal de Sarriguren.

VALLE DE EGÜÉS César Sánchez tiene a todos disponibles.

ARDOI Íñigo Ardanaz tiene las bajas de Olite y de Christian.

Árbitro Pablo Allo.

Valle de Egüés y Ardoi se miden en un partido apetecible para ambos. Para los primeros, por seguir compitiendo hasta el final y para los segundos por poder alcanzar esa tercera plaza. "Queremos hacer las cosas bien y pensar en la siguiente fase. Era muy complicado ascender en este primer intento. Hay las mismas opciones para la última plaza y nos hemos ganado el derecho a poder pelear", apunta César Sánchez. "Queda todavía lo mejor. Vamos a un campo difícil, contra un rival que nos hizo sufrir en la ida", recuerda Íñigo Ardanaz.





Fase de play off | Itaroa Huarte, candidato a las eliminatorias



El Itaroa Huarte es el principal candidato a acompañar al Pamplona a las eliminatorias de ascenso a Segunda RFEF. Para ello deberá ganar al Cortes y, si no lo hace, esperar que tampoco lo haga el Cantolagua. El Cortes necesita un pleno de victorias y resultados de terceros equipos para colarse, mientras que el Murchante y el Burladés quieren acabar la temporada de lo mejor posible. El Pamplona, ya clasificado, quiere asegurarse la primera plaza del grupo.





Burladés – Murchante

Competir y disfrutar



Fecha: sábado, 18.00 horas.

Estadio: Municipal de Ripagaina.

BURLADÉS Jonathan Unanua.

MURCHANTE Richard, Agustín, Iván, Montllor, Diego son bajas para Rubén López, y Sala y Juan duda.

Árbitro David Azcona.

Con la permanencia en el bolsillo el Burladés quiere terminar la temporada con las mejores sensaciones posibles de cara al próximo curso. En el último partido del equipo en casa, el Burladés quiere despedir el curso ante su afición con victoria ante un equipo que les dio una sorpresa en la ida de esta fase. Por su parte, Rubén López quiere que el Murchante "disfrute sin presión a pesar de las limitaciones y que los jugadores que menos minutos han tenido puedan sumar de cara a la próxima temporada".





Itaroa Huarte – Cortes

A cerrar el 'play off'



Fecha: sábado, 18.00 horas.

Estadio: Areta.

ITAROA HUARTE Pedro Sánchez tiene las bajas de Jorge, Isma, Jon y Javi.

CORTES Rafa Bericat tiene las bajas de Ausejo y Trincado.

Árbitro Alberto Labiano.

Cerrar el play off es el primer objetivo del Itaroa Huarte. Ganando, los de Pedro Sánchez acompañarán al Pamplona a las eliminatorias. Para ello, deberán superar a un Cortes que "está con ganas. No nos queda otra que ganar y vamos con la idea de que ya les ganamos aquí, a pesar de que aprietan en casa", señala Rafa Bericat. Por su parte, para Pedro Sánchez quiere despedir el último partido en casa con victoria. "Ganar nos mete seguro y si no se da, pasamos si no gana el Cantolagua. Va a ser duro, porque ellos tienen una última bala", avisa.

Pamplona – Cantolagua

A certificar la primera plaza



Fecha: sábado, 18.00 horas.

Estadio: Beitikuntzea.

PAMPLONA Aritz Gomara tiene las bajas de Asiáin y Razkin.

CANTOLAGUA Javier Pascual tiene la baja de Josu Bastarrica.

Árbitro Alejandro Morilla.

Dos puntos de seis son los que necesita el Pamplona para cerrar ser primero en las eliminatorias. "Estamos bien, la gente con ganas, pero sabemos que va a ser complicado porque es buen equipo en todas sus líneas y muy rápido", analiza Aritz Gomara. "Sabemos que jugamos contra un equipo que está demostrando ser el mejor en esta fase. Ha sido una temporada muy buena. Se nos está haciendo un poco largo este final y más allá de las posibilidades que tengamos, queremos acabar con buenas sensaciones", apunta Javier Pascual.

Fase de permanencia | Se puede abrir una brecha



En la fase de permanencia hay equipos que pueden afrontar la segunda vuelta con una brecha considerable de puntos de ventaja con el descenso y, al contrario, equipos que se encuentren con una distancia difícil de remontar.

Beti Onak – Peña Azagresa

Seguir la estela



Fecha: sábado, 16.30 horas.

Estadio: Peritos.

BETI ONAK Ángel Arizcuren tiene las bajas de Eguílaz, Manero y Olleta y suben dos chicos de Liga Nacional: Descarga y Lasarte.

PEÑA AZAGRESA Raúl Marco tiene las bajas de Champi, por sanción, y a Serdera y Virid.

Árbitro Joseba Gondán.

El Beti Onak busca enlazar su cuarta victoria consecutiva en liga, algo que no ha hecho desde que Ángel Arizcuren llegó al banquillo. "Estamos en buena dinámica, con tres victorias consecutivas y queremos la cuarta. Estamos cuatro puntos por encima del descenso y la brecha puede ser suficiente para afrontar sin presión la segunda vuelta", señala el técnico. "Estamos entrenando bien y con ganas de una nueva victoria. Cada jornada cambia la clasificación muchísimo. Hay que ir partido a partido", menciona Raúl Marco.

Txantrea – Lourdes

Seguir mirando hacia arriba



Fecha: sábado, 16.30 horas.

Estadio: Instalaciones Deportivas Txantrea.

TXANTREA Jaime Sánchez tiene las bajas de Anaitz, Beñat, Asier Goñi y Ursua.

LOURDES Sin sancionados.

Árbitro Stevens Suárez.

El parón no le ha beneficiado a un Txantrea que quiere seguir en su línea y evitar cualquier tipo de desviación. "No va a cambiar el discurso en una liga de 10 partidos en la que hay que demostrar que eres mejor que el rival. Todos queremos conseguir el objetivo con antelación", apunta Jaime Sánchez. Por su parte, al Lourdes, que llega sin un atisbo de reacción la permanencia se le complica con el paso de las jornadas. Ya son 11 los puntos que el cuadro ribero tiene que remontar si quiere quedarse en Tercera. Las matemáticas todavía lo hacen posible.

Subiza – Fontellas

Estreno en Subiza



Fecha: sábado: 17.00 horas.

Estadio: Sotoburu.

SUBIZA Jorge Sola tiene las bajas de Nieto, Mendoza y Luke.

FONTELLAS Diego y Sergio son bajas por sanción y Lahuerta, Jota, por lesión y Gabriel y José Ángel son duda.

Árbitro Óscar Garciandía.

El Fontellas estrena pareja de técnicos en el banquillo. David Escalada y Fermín Martínez toman relevo de José Ángel Catalán. Delante tendrán a un Subiza que quiere la victoria. "En la semana se ha entrenado bien. Venimos con ganas a pesar de que se rompe la dinámica por el parón. Ellos necesitan sumar puntos para apurar las opciones de salvación", apunta Jorge Sola. "Llevamos una semana y la acogida ha sido buena. Fermín ya los conocía, ha estado dentro. Estamos contentos ante este reto", señala David Escalada.

River Ega – Baztan

Recortar terreno



Fecha: domingo, 17.00 horas.

Estadio: Andola.

RIVER EGA Roberto Murugarren es baja.

BAZTAN Igotz Garde no puede contar con Joseba Martínez, Egurrola, Unai Goñi, e Ibai Merino.

Árbitro Gaizka Legarra.

El Baztan tiene una buena oportunidad este fin de semana para recortar terreno con los puestos de permanencia, de los que se encuentra a seis puntos, de cara a seguir luchando en la segunda vuelta por seguir un curso más en Tercera División. El tiempo se le empieza a agotar al equipo de Igotz Garde, que se encuentra a seis puntos de su objetivo, mientras que el River Ega tiene difícil su continuidad con el paso de las jornadas, además si se tiene en cuenta que Roberto Murugarren, pieza clave, se pierde el final de temporada.

Corellano – Bidezarra

Una buena oportunidad



Fecha: domingo, 17.30 horas.

Estadio: Ombatillo.

CORELLANO Adolfo Echeverría tiene las bajas de Israel e Íñigo, lesionados, y de Simón, sancionado.

BIDEZARRA Alberto y Javi siguen siendo bajas para Mikel González.

Árbitro Iker Fernández de Arcaya.

El Corellano quiere recuperar "el tono de casa después de los malos resultados. No es que la cosa sea preocupante pero hay que espabilar un poco. Están ellos haciendo las cosas bien, y es un buen equipo y el que mejor afronte el partido se lo llevará", valora Adolfo Echeverría. "Es otra final. Vamos de final en final. Todavía tengo esperanzas, pero los puntos del domingo son claves porque lo que sumas ante un rival directo él no los suma. Tenemos que estar atentos a sus transiciones en ataque", menciona Mikel González.