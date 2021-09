Osasuna Promesas busca en Laredo su segundo triunfo del curso

Después de estrenarse con triunfo (2-0) ante el Tropezón en Tajonar, Osasuna Promesas se desplaza al Campo de San Lorenzo para medirse al Laredo (sábado, 18.30 horas) con la idea de sumar su segunda victoria consecutiva en Liga, a pesar de que el conjunto que dirige Santi Castillejo es consciente de la dificultad que supone el feudo cántabro, que se convirtió en un fortín la temporada pasada.

Y es que, ninguno de los equipos fuertes del grupo consiguió llevarse los tres puntos del San Lorenzo. El cuadro de José Manuel López consiguió arañar un punto ante equipos como el Bilbao Athletic (2-2), o el Racing de Santander (0-0), que han ascendido a la Primera RFEF, así como contra el Sanse -Real Sociedad B- (0-0), que ascendió a Segunda División. "Es un equipo que no se salvó en la segunda fase, sino que lo hizo en la primera y en un grupo complicado, dejando atrás a equipos como el Barakaldo, que descendió. En su campo no ganaron ni el Racing de Santander, ni el Bilbao Athletic, ni el Sanse... Se hacen fuertes en su campo, saben a lo que juegan y lo hacen bien. Entonces este año me figuro que irán con la misma idea, la de hacerse fuertes en casa", analiza Castillejo.

El filial rojillo afronta la segunda jornada liguera después de haber conseguido un triunfo ante el Tropezón. "El primer partido siempre es muy difícil, sobre todo para filiales, para gente que debuta en la categoría y no sabes lo que puede pasar. Sí que hubo nervios, más de lo normal, incluso más que en pretemporada y contábamos en cierta parte con eso. A ver si esos nervios van desapareciendo poco a poco porque tenemos gente muy joven pero creemos que está preparada", añade el preparador.

Castillejo desvela que la idea con la que el equipo se desplaza a Laredo es la de "intentar ganar. Sabemos que es un campo complicado, pero ya pudimos empatar el año pasado. Estuvimos bien y a ver si somos capaces de estar fuertes e imponer nuestro juego porque va a ser un partido típico de lo que era la Segunda División B, un juego directo y de segunda jugada. Ellos tienen dos puntas peligrosos, grandes y fuertes y tenemos que hacer fuertes en nuestro área", por lo que la clave del partido estará en "ser fuertes en zona de tres cuartos, porque así tendremos nuestras opciones con ataques rápidos y transiciones y arriba podemos ser un equipo que tenga jugadores que decanten la balanza".

El técnico no podrá contar para el encuentro con Pablo Valencia, Unai Dufur e Iker Benito, que son bajas en la lista de 18 jugadores que ha convocado el valtierrano.