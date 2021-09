El Madrid abusa de un frágil Mallorca

Real Madrid6

Mallorca1

REAL MADRID Courtois; Nacho (Sergio Santos, m.79), Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Camavinga (Antonio Blanco, m.60), Fede Valverde, Marco Asensio (Isco, m.72); Rodrygo (Lucas Vázquez, m.72), Benzema (Jovic, m.79) y Vinicius.

MALLORCA Reina; Sastre, Valjent, Gayà (Jaume Costa, m.59), Brian Olivan; Battaglia; Febas (Antonio Sánchez, m.59), Kubo (Baba, m.46), kang-In Lee, Lago Junior (Jordi Mboula, m.76); y Hoppe (Abdón Prats, m.59).

Goles 1-0, m.3: Benzema. 2-0, m.24: Asensio. 2-1, m.25: Kang-In Lee. 3-1, m.29: Asensio. 4-1, m.55: Asensio. 5-1, m.78: Benzema. 6-1, m.84: Isco.

Árbitro Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego) amonestó a Rodrygo (m.47) y a Nacho Fernández (m.66) en el Real Madrid y a Baba (m. 56) por parte del Mallorca.

Estadio Santiago Bernabéu; 20.113 espectadores.

MADRID – El Real Madrid exhibió fondo de armario con la contundente victoria frente a un frágil Mallorca en la que Marco Asensio se reivindicó anotando tres goles en su primera titularidad del curso y con el francés Karim Benzema, doblete de asistencias y tantos, manteniendo su excelso nivel futbolístico.

El italiano Carlo Ancelotti, protagonista en los últimos partidos por sus cambios que fueron determinantes para conseguir las victorias, volvió a serlo con su planteamiento frente al Mallorca. Las rotaciones salieron bien y su estudio del 4-4-2 de los visitantes hicieron encarrilar pronto el partido.

Hay una ley no escrita en el fútbol, la del ex, que dice que quien fue tu jugador te va a marcar. Ayer había tres en el campo: Asensio (ex Mallorca) y Take Kubo y Aleix Febas (ex Real Madrid, el primero aún contrato con el equipo de la capital de España); y fue el primero el que la aplicó. Y por partida triple, la tercera vez que lo logra en su carrera tras hacerlo con la selección española sub-21 el 17 de junio de 2017 contra Macedonia del norte en el Europeo de la categoría.

Era su día para reivindicarse y no la desaprovechó. Suplente en todos los partidos hasta este miércoles y dos goles. Jugó de volante, la nueva posición que le atribuyó Ancelotti, y demostró su valía en el plan de Carletto de jugar con los brasileños Vinicius y Rodrygo muy abiertos para que Asensio rompiera por dentro y se formase un cuatro para cuatro insostenible toda la noche para la defensa del Mallorca.