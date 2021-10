“Al Madrid le vendría mejor tener otro presidente”

madrid – El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que al Real Madrid "le vendría mejor" tener otro presidente distinto a Florentino Pérez, que tiene claro que le "quitaría" de la presidencia del organismo si pudiese, y cree que detrás del rechazo del FC Barcelona al fondo de inversión CVC está el máximo mandatario blanco. "(Al Real Madrid) le vendría mejor otro presidente. En lo económico está bien gestionado", señaló en una entrevista en El Partidazo de COPE. "No tengo ninguna duda de que Florentino me quitaría de presidente de LaLiga ipso facto si pudiera. No aparezco en sus audios porque entonces yo no era importante", bromeó. Sobre su relación con él, el mandatario de la patronal no ocultó sus diferencias. "A nivel de visión de fútbol profesional es imposible (hacer las paces) porque tenemos dos formar muy diferentes de ver el fútbol", dijo.