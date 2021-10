El Ardoi recibe un excesivo castigo por parte del Rayo Cantabria

Ardoi 0

Rayo Cantabria 3

Ardoi: Pueyo, Garralda (Omar, min.74), Pablo, Morcillo, Guembe (Tiraplegui, min.74), Azcue (Anguas, min.78), Soroa, Joel García, Ezkiaga (Ayoub, min.67), Alvarito (Pavón, min.67) y Madariaga.

Rayo Cantabria: Moha Ramos, Gabi, Gutiérrez, Mirapeix, Simón (José Carlos, min.86), Dani González, Gete (Saúl, min.86), Diego Campo, Fer Muriel (Izan, min.62), Mateo Gandarillas (Dani Salas, min.62) e Iván Alonso (Álvaro Martín, min.78).

Goles: 0-1, min.51: Gutiérrez. 0-2, min.54: Iván Alonso. 0-3, min.81: Diego Campo.

Árbitro: Asier Villanueva, asistido en bandas por Yuval Conde y Asier Bañares. Amonestaron a los locales Garralda, Pablo y Azcue y a los visitantes Gete y Simón.

Estadio: El Pinar, ante 450 espectadores.

Un voluntarioso Ardoi, al que le faltó pegada en los metros finales, recibió un excesivo castigo al caer goleado por 0-3 ante el Rayo Cantabria, en una segunda mitad en la que llegarían los goles.

Sorprendía Íñigo Ardanaz colocando a Iván Azcue en el doble pivote zizurtarra y el experimento funcionó durante la primera mitad. El cuadro local quería brindar a su público una victoria que se le resiste en El Pinar, a pesar de que gozaron de las primeras ocasiones. Una acción por banda izquierda de Joel terminó con un disparo de Madariaga que detuvo sin problemas Moha. El excanterano del Real Madrid, que apenas tuvo trabajo, fue un espectador más.

Al descanso se mantenía el resultado inicial, gracias también al trabajo defensivo de los azules, erigiéndose la figura de Pablo Martínez de Eulate como capitán general de la zaga. El central resolvió con acierto más de una jugada de peligro rival.

Sin embargo, la imagen de la primera mitad se echó por tierra en la reanudación, pues dos goles casi consecutivos pusieron en ventaja a los de Ezequiel Loza. Una falta de medio campo lanzada por Iván Alonso la remataba a la red Gutiérrez, y tres minutos después el propio Alonso finalizaba una acción por banda derecha de Fer Muriel. El Ardoi trató de remar, pero Diego Campo recogía en los minutos finales un balón suelto en el área para cerrar el partido.





Íñigo Ardanaz: "Ha sido más demérito nuestro que mérito del rival"



El técnico del Ardoi reconoció al término del partido que "ha sido un partido fácil de analizar, porque en la primera parte no ha habido ocasiones para ninguno de los dos equipos y al descanso me he ido satisfecho de cómo estábamos haciendo el partido. Pero ese gol nos ha tirado todo por tierra y nos ha afectado en exceso. En la segunda parte nos han superado no por mérito suyo sino por demérito nuestro".