El futbolista australiano Josh Cavallo hace público que es gay e impulsa una oleada de solidaridad

El futbolista australiano Josh Cavallo anunció este miércoles su homosexualidad en un emotivo vídeo publicado en redes sociales, que ha sido aplaudido y apoyado por compañeros y exdeportistas de élite.



"Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estando luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo", declaró el centrocampista del Adelaide United, de 21 años, en un vídeo compartido en la cuenta de su club.



El joven, que se definió como una persona "muy reservada", contó cómo siempre sintió la necesidad de ocultarse porque estaba avergonzado de su homosexualidad.





Hey @JoshuaCavallo, I don't have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i