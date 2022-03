Alerta en Doha para las cabezas de serie

madrid – Ni siquiera la condición de cabezas de serie rebaja la alerta para España, Argentina, Brasil o Francia en el sorteo de mañana (17.00 horas) del Mundial de Catar 2022, que anticipa posibles adversarios de una dimensión indudable en el segundo bombo, como Alemania, Países Bajos, Dinamarca, la Croacia de Luka Modric o previsiblemente México (la pasada madrugada se jugaba el billete); sitúa a Robert Lewandowski y Polonia, a Vlahovic y Serbia o a Senegal, la campeona de África, en el tercero y rebaja el nivel en el cuarto, en el que podría aparecer la Gales de Gareth Bale.

A falta de la última jornada de la zona Concacaf, con México y Estados Unidos pendientes de confirmar la clasificación; de la publicación del ránking FIFA de hoy, que determinará de forma definitiva la puntuación de cada una de las selecciones y, por extensión, alguna mínima posición en duda en algún otro bombo, y de que se resuelvan las tres plazas por definir en junio (dos saldrán de las repescas y otra del play off que queda en Europa entre Gales y el vencedor del Escocia-Ucrania, aplazado por la invasión rusa a este último), España, Argentina, Brasil, Francia, Bélgica, Inglaterra, Portugal y Catar partirán desde la primera copa para los emparejamientos.

La última de ellas comparte punto de partida con las selecciones más favoritas por ser la anfitriona de la edición de 2022 de la competición de las competiciones que comenzará el próximo 21 de noviembre, con los 32 clasificados (ya hay confirmados 27; dos se sabrán la pasada madrugada entre México, Estados Unidos o Costa Rica; y los otros tres se conocerán en junio) repartidos en ocho grupos de cuatro equipos. En cada uno de ellos, uno procederá del bombo 1, otro del 2, otro del 3 y otro del 4. Catar estará en el primero y jugará el encuentro inaugural, previsto para ese día en el estadio Al Bayt.

Es uno de los condicionantes del sorteo. El otro es que no pueden coincidir selecciones de la misma confederación en el mismo cuarteto, con la excepción de los equipos europeos (son 13 en comparación con otros continentes) que pueden compartir grupo con otro conjunto de la misma procedencia, pero siempre con el límite de dos. No puede haber tres europeos en competencia directa en la primera fase por avanzar a los octavos de final del torneo. En ese panorama, España, Argentina y Brasil ya saben que esquivarán en la primera fase a la actual campeona, la Francia de Kyllian Mbappe, Karim Benzema y Antoine Griezmann; a la Portugal de Cristiano Ronaldo; a la Bélgica de Thibaut Courtois o Romelu Lukaku; y a Inglaterra, semifinalista en Rusia 2018, subcampeona de Europa en 2021 y de nuevo reintegrada entre las mejores y las candidatas al título, aparte de la débil Catar.

La complicación procede del segundo bombo. Ahí figura Alemania, aunque esté en un proceso de transición; Dinamarca, impactante en la última Eurocopa; Países Bajos, que regresa al Mundial tras su ausencia en 2018, justo después de haber sido tercera en Brasil 2014 y segunda en Sudáfrica 2010; Croacia, con Luka Modric y como subcampeona del último torneo intercontinental en Rusia, además de Suiza, como representantes europeos.

También está Uruguay, una de las únicas ocho campeonas del mundo (siete estarán en Catar 2022, porque Italia está eliminada por segundo Mundial seguido). En su caso, no puede cruzarse en la primera fase ni con Brasil ni con Argentina. Sí con el resto, incluida España.

Y ahí también figurarán, previsiblemente, tanto Estados Unidos como México, que pueden emparejarse con cualquiera de los ocho cabezas de serie en el sorteo del viernes, siempre que consigan la clasificación para el Mundial en la última jornada de la zona Concacaf. A la primera le basta con perder por menos de seis goles de diferencia ante Costa Rica; a la segunda, con un empate ante El Salvador para no depender de nadie más que de sí misma.

Los bombos

1. Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

2. Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México o Senegal, EE.UU. o Senegal, Suiza, Croacia y Uruguay.

3. Senegal o Túnez, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Canadá.

4. Túnez o Costa Rica, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí, Ghana, Ganador repesca Australia/UAE-Perú, Ganador repesca Salomón/Nueva Zelanda-cuarto Concacaf y ganador Gales-Escocia/Ucrania.

La actualidad

carlo Ancelotti, positivo por covid

Podría estar en Vigo. El Real Madrid comunicó ayer que Carlo Ancelotti ha dado positivo en coronavirus después de presentar algunos síntomas que le hicieron no encontrarse bien, tras los que se aisló, pero, dentro del club no descartan que pueda dirigir al equipo blanco en el partido del próximo sábado frente al Celta en Balaídos. Esto se debe a que, desde el pasado lunes, los casos confirmados leves, y también los asintomáticos no tendrán que hacer aislamiento ni los contactos estrechos cuarentena –que en ambos casos es de siete días–. Por tanto, para que Ancelotti pueda reincorporarse a la rutina del Madrid, en el caso de no dar negativo en coronavirus previamente, tendrá que encontrarse bien de salud, sin síntomas. En caso de que el entrenador italiano no esté listo para dirigir a su equipo, será su segundo, su hijo Davide, el que estará al mando. El miércoles, el Madrid juega la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Chelsea en Londres.