Ascenso y descenso, al rojo vivo

El Subiza tratará de apurar sus opciones de ascenso directo y retrasar, una jornada, el alirón del Cirbonero. Para ello, deberá ganar al Burladés en Sotoburu. En caso contrario, el cuadro de Cintruénigo será equipo de Segunda RFEF si vence al Txantrea y los pupilos de César Monasterio se dejan puntos ante los de Jonathan Unanua.

En cuanto al play off, con el Cortes acechando y esperando un pinchazo de sus predecesores, Itaroa Huarte y Cantolagua. Sin embargo, los de Sangüesa pueden certificar su puesto en la promoción si ganan al Beti Kozkor, el Cortes pierde ante el Pamplona y el Beti Onak no gana en Peralta al Azkoyen. El Txantrea si gana o si el Cortes no lo hace, certificará su presencia en los puestos de acceso a Segunda RFEF.

Por abajo, con Corellano y Gares descendidos, el Murchante se ha ganado el derecho a soñar con la permanencia después de conseguir su cuarta victoria consecutiva. Con 25 puntos, los de Dani Bruna ocupan la tercera plaza de descenso, pero están a tres puntos del Beti Kozkor, a seis del Valle de Egüés y a siete de Burladés y Azkoyen. Momento para mirar los calendarios.





Itaroa Huarte - Gares

Evitar confiarse



Sábado, 16.30 horas.

Lugar: Areta.

Itaroa Huarte: Aranguren, Esáin, Sánchez, Araque y Moreno son baja.

Gares: Miguel Pérez tiene las bajas de Pitu, Gorráiz, Iñaki y Beñat.

Árbitro: Marcos Caballero.

Un Itaroa Huarte metido de lleno en la pelea por la promoción recibe a un Gares descendido. "Llevamos días hablando de lo bonito que se está poniendo el final de liga. Si no sales concentrado desde el primer punto, te puedes llevar un susto. Tenemos que ser nosotros mismos y no podemos fallar", comenta Pedro Sánchez. "Estamos intentando acabar la temporada de la mejor manera posible, con la mente puesta en el año que viene, pero tratando de competir todo lo que nos queda", refleja, por su parte, Miguel Pérez.





Azkoyen - Beti Onak

Ganar para seguir en la pelea



Sábado, 16.30 horas.

Lugar: Salomón Monroy (Peralta).

Azkoyen: Diego Burgui tiene las bajas de Xabi Gutiérrez, Álvaro Moreno y Julen Ruete.

Beti Onak: Ángel Arizcuren tiene las bajas de Borja e Izura.

Árbitro: Pablo Allo.

"Sólo pensamos en ir a Peralta y sacar los tres puntos", comenta un Ángel Arizcuren que espera apurar las opciones de seguir en la pelea por el play off. "Queremos encontrar la dinámica en la que veníamos, porque este traspiés no cambia nada de la temporada que estamos hacendo", finaliza. "Queremos ganar y hacer cuentas. No pensamos en otra cosa que no sea ganar ante un rival al que le gusta tener el balón. Intentaremos quitárselo, hacerles daño y aprovechar los espacios que puedan dejar", analiza Diego Burgui





Subiza - Burladés

Retrasar el alirón



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: Sotoburu.

Subiza: César Monasterio tiene las bajas de Bezunartea, Grande e Iturgáiz.

Burladés: Jonathan Unanua tiene las bajas de Pedreño, Artaso y Rubén.

Árbitro: Eduardo Berrade.

El técnico del Subiza, César Monasterio, es consciente de que "queremos seguir vivos" en la pelea por el ascenso. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano, ante un rival necesitado y con jugadores jóvenes de calidad", apunta. Por su parte, Jonathan Unanua califica el partido como "final" y avisa de que van "con la mentalidad de que es una liga de tres partidos. Tenemos que ir día a día. Sabemos de la exigencia del rival, pero tenemos que ir a sumar los tres puntos con ganas ilusión y hambre ante un rival contundente en las dos áreas".





Cortes - Pamplona

Apurar opciones



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: San Francisco de Cortes.

Cortes: Rafa Bericat tiene las bajas de Joselu y Alberto Pérez.

Pamplona: Imanol Eslava no puede contar con García, Benito y Garat.

Árbitro: Fernando Parra.

El Cortes recibe a un Pamplona en dinámica negativa. "Tenemos que dar ese punto de mejora en casa y seguir metiendo presión a los de arriba. Espero que nuestra veteranía supere a su juventud y eso que me ha gustado siempre el Pamplona", valora Rafa Bericat. Por su parte, Imanol Eslava asegura estar en una "situación rara. Empezamos bien y estamos con dudas, pero esta ha sido una buena semana de trabajo. Pero el ir a Cortes, un equipo que está arriba, nos tiene que dar una motivación para superar este reto".





Txantrea - Cirbonero

A por el fortín del Txantrea



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: Instalaciones Txantrea.

Txantrea: Jaime Sánchez tiene las bajas de Edu, Ibai y Virto.

Cirbonero: Xabi Mata tiene a todos los jugadores disponibles.

Árbitro: Goiatz Markotegi.

"Jugamos contra el mejor equipo de Tercera, pero no dejan de ser tres puntos más que son igual de importantes que ante el Gares o el Burladés. Si ellos quieren ganar, que se lo curren. Queremos hacer un partido perfecto para ganarles", valora Jaime Sánchez. "Jugamos contra un rival que todavía no ha perdido en casa y me alegro del año que están haciendo por lo duro que fue la temporada pasada. Tenemos que tener una concentración alta, la motivación los jugadores ya la tienen y tener el mando del partido", señala Xabi Mata.





Corellano - Valle de Egüés

No se fían del rival



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: Municipal Ombatillo.

Corellano: Javier Salvatierra tiene las bajas de Garbayo y Jiménez

Valle de Egüés: César Sánchez tiene a Tristán, Falagán, Outerial, Morillas y Zuazu de baja.

Árbitro: Alberto Sada.

El Corellano, ya descendido, recibe a un Valle de Egüés metido en la pelea por no descender. "Se nos han ido las opciones, pero vamos a terminar siendo serios, con rigor y ambición. Tenemos que mostrar ganas hasta el final", apunta Javier Salvatierra. "No me fío del rival", reconoce un César Sánchez que añade que "el otro día el equipo respondió en el momento que más falta hacía. En Corella tenemos otro partido vital, tenemos que dar el nivel del otro día y ahora dependemos de nosotros. Lo tenemos en nuestra mano".





Cantolagua - Beti Kozkor

Tres puntos claves



Sábado, 18.30 horas.

Cantolagua: Javier Pascual tiene las bajas de Bastarrica y Blanco.

Beti Kozkor: Elías Tomé no puede contar con Gorriño, Balda, Romeo y Julen.

Árbitro: Iñaki Osta.

"Venimos con confianza", asegura Javier Pascual, técnico del Cantolagua, antes de avisar de que su rival "llega en situación de máxima necesidad. Querrán agarrarse a los puntos y vendrán con la intención de llevárselos. Nosotros tenemos que evitar la sobremotivación". Por su parte, Elías Tomé reconoce que el cuadro de Sangüesa es, "junto con el Subiza, la gran sorpresa de la temporada. Es un equipo que juega mucho con el balón, por lo que tendremos que presionar arriba y no dejarles el balón".





Murchante - Avance

Seguir ganando



Domingo,17.00 horas.

Lugar: San Roque.

Murchante: Dani Bruna tiene las bajas de René y Tomás.

Avance: Peio Mascaray no puede contar con Juli, Weiler, Rico, Liza, Casajús y Gorka.

Árbitro: Roberto Flores.

"Tenemos que seguir ganando. No nos queda otra", avisa un Dani Bruna que reconoce que se encuentran "centrados en nosotros mismos. Tenemos un rival muy duro, que apura opciones y tendremos que llevar el partido a donde podamos hacerles daño". Peio Mascaray admite que "matemáticamente la temporada no está terminada, por lo que tenemos que encontrar esa motivación, porque ahora estamos en tierra de nadie. Ellos vienen en una dinámica positiva, tienen opciones reales de abandonar esos últimos tres puestos".