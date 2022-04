Osasuna Promesas – Sestao: una final anticipada

Tajonar va a vivir esta jornada una final anticipada por el ascenso a Primera RFEF con la visita del Sestao, segundo clasificado a dos puntos de Osasuna Promesas, a las instalaciones rojillas (sábado, 16.30 horas).

"Llegamos con la ilusión de que sea un partido importante a nuestro favor, pero siendo conscientes de que es un partido complicado, pero sabiendo que después de este partido quedan cinco más. Es un partido especial, pero no tenemos que tratarlo como algo único, porque luego hay que seguir compitiendo durante cinco jornadas más salga lo que salga este partido", valora en primera instancia el técnico, Santi Castillejo.

Preguntado por la posibilidad de una sobremotivación en la plantilla, el preparador ha señalado que "como estos entrenan siempre bien muchas veces no se nota. Pero sí, es un equipo que siempre tiene la ilusión de que llegue el domingo, independientemente del rival, pero estos partidos son especiales".

El equipo más goleador (61) del grupo recibe al que menos goles ha encajado (16) y al que aventaja en dos puntos, por lo que para el entrenador del filial rojillo, ganar "supondría dar un paso importante en cuanto a confianza, en tener un margen importante para los partidos que quedan y sobretodo para tener la confianza para seguir compitiendo igual que como lo estamos haciendo, que esa sería la clave".

En cuanto al Sestao, Castillejo analiza un rival que "ya era un equipo importante en la primera vuelta, igual un poco irregulares en resultados, pero han incorporado tres jugadores de mucho nivel, que han mejorado el equipo y estos equipos cogen una racha positiva de resultados, aprovecharon nuestro bajón. Es un equipo típico del norte, que va de verdad, que presiona muy bien, que tiene jugadores de mucha calidad arriba y que aprovecha el balón parado y las segundas jugadas. Es un equipo completo, que no le hacen goles y está muy bien trabajado defensivamente, en el aspecto de que han encajado 16 goles. Es un equipo completo y por eso está luchando con nosotros hasta el final. Si no estás tan intenso como ellos no tienes nada que hacer. Sacar a flote la calidad que tenemos".

El técnico repetirá la convocatoria del partido ante el Rayo Cantabria.