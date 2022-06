Fútbol en Noáin | Bodas de plata del Bidezarra

Un partido entre los veteranos del club y los de Osasuna (12.00 horas), plato fuerte de una jornada con homenajes, comida popular y fiesta hasta la madrugada

"En junio del año pasado estábamos sin equipo. Teníamos nueve jugadores y habíamos planteado que el preferente desapareciera y hacer solo un equipo. Y, aun así, a punto hemos estado de subir a Tercera. Se han superado las expectativas que tuvimos en junio y no me he llevado ninguna decepción porque comparas de dónde vienes. Vamos siendo un equipo atractivo para que venga gente y eso se nota. La gente quiere venir", valora Javier San Martín, presidente del Bidezarra, club al que vio nacer en 1997 y que este sábado celebra sus bodas de plata al cumplir su 25 aniversario.



La jornada está cargada de actos y tiene como plato fuerte un partido que disputarán, a las doce del mediodía, los veteranos del Bidezarra contra los veteranos de Osasuna. Antes, desde las diez de la mañana, se pondrá en marcha una kalejira desde la plaza de los Fueros hasta el campo de fútbol, en la que también participará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que la pasada semana conmemoró su 40 aniversario.

Tras el partido, la kalejira se realizará en sentido inverso hasta la plaza de los Fueros, donde, a las 14.30 horas está prevista una comida popular.

El día continuará, a los postres, con un reparto de obsequios a expresidentes y exentrenadores, con una actuación musical. De 18.00 a 20.00 horas habrá música disco en la carpa, y de once de la noche a tres de la madrugada, un DJ amenizará la fiesta.

los promotores del club En 1997, el propio Javier San Martín, Francisco Javier Muniáin, Eduardo Echeverría, Rafa Jiménez, Lucio Soto y Josi Erro, entre otros, crearon el Bidezarra con el objetivo de dar cabida a todos los jugadores del valle que en ese momento no tenían sitio en la Agrupación Deportiva Noáin que, como recuerda el propio Erro, "contaba con dos equipos: en Tercera y en juvenil. Teníamos para el año 97 muchos chicos que estaban en edad de jugar en categoría regional, pero no tenían cabida en Tercera. Entonces decidimos crear un equipo donde tuvieran cabida y que jugaran el mayor número de jugadores de Noáin, que tuviera la identidad del pueblo".

Como en todo nuevo equipo, hubo que pensar en el nombre. Erro desvela que el Bidezarra se llama así porque "tiene que ver con el nombre del término donde está el campo de fútbol desde los años 70".

El equipo, que en sus 25 años ha alcanzado la élite del fútbol navarro, tuvo unos inicios que califican como "duros realmente" porque "partíamos en una categoría de primera regional. Un año estuvimos a punto de ascender a Preferente, hasta que en torno a 2013-2014 se consigue el ascenso a Preferente y a partir de ahí (en 2008 deja Erro el club) hubo muchas personas que hicieron un trabajo increíble y el club fue creciendo hasta subir a Tercera. Antes, con Peio Mascaray se sube a Autonómica".

Será Javier San Martín el que pase a la historia como el presidente del club en su vigesimoquinto aniversario. San Martín, un hombre de la casa, lleva colaborando en el club durante estas más de dos décadas. El ahora presidente reconoce estar notando el ambiente durante la semana, donde se encuentra "ultimando cosas de última hora, pero bien, porque es un día para disfrutar", en el que se han generado "buenas expectativas, lo primero es que haga bueno".

El dirigente reconoce que van a vivir un día "repleto de actividades, que ha superado las expectativas" y en el que desvela que van a realizar un "reconocimiento a la primera junta, a gente que ha pasado por el club y vamos a escuchar el nuevo himno", compuesto e interpretado por músicos de la localidad. Para San Martín la semana "supone mucho, porque hemos invitado a la gente de la primera junta, hemos invitado a todos los que han pasado como presidentes, entrenadores...".

"Es algo que me gusta, que sino no llevaría tanto tiempo aquí, no habría metido tantas horas y no habría tenido tanto sacrificio", finaliza.