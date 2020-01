El Ardoi se lleva el derbi

Megacalzado Ardoi84

Valle de Egüés65

MEGACALZADO ARDOI Rafa Matos (3); Héctor Narváez (12); Nico Úriz (8); Antón Savitski (12); Pope Urtasun (11) -cinco inicial- Andrés Zabaleta (6); Pablo López (2); Carlos Almendros (12); Markel Bidaurre (0); Aitor Rivero (4); Chej Ainatu (12); Aitor Flores (2)

VALLE DE EGÜÉS Alex Calvo (9); Serge Konan (19); Remy Berrabah (7); Iñigo Sesma (7); Pablo Fernández (5) -cinco inicial- Federico Villagra (10); Terence Grier (6); Mehdy Iniss (2); Oscar Moral (0).

Parciales 23-13; 12-20; 21-14; 28-18 (84-65).

pamplona - Megacalzado Ardoi se impuso en el derbi navarro de Liga EBA a un Valle de Egües luchador que no se rindió en ningún momento. No puede decirse que fuese un gran partido, pero no le faltó interés ni momentos brillantes por parte de los dos equipos, con un juego intenso, rozando en ocasiones los límites reglamentarios. Por parte de Megacalzado Ardoi, hay que destacar el buen partido de Pope Urtasun junto a la progresión y el acierto en el lanzamiento exterior de Carlos Almendros. Por parte de Valle de Egüés, sin duda el mejor fue Serge Konan con 19 puntos anotados y 21 de valoración. - D.N.

LIGA FEMENINA 2

Snatt's Sant Adriá-Hafesa Granada62-53

Segle XXI-Lima Horta51-69

Unicaja-Advisoria Mataró72-49

ISE Almería-Picken Claret66-52

UCAM Alcantarilla-Osés Construcción 40-52

Citylift GEiEG-Spar G. Canaria43-78

Magectias-Barça CBS78-51

JGPPFPCPT

1.Spar G. Canaria1310396678923

2.Snatt's Sant Adriá1310385772523

3.Osés Ardoi1310387174223

4.Lima Horta139487179322

5.Barça CBS138582873121

6.Citylift GEiEG138571270421

7.Unicaja138585486721

8.ISE Almería136780380719

9.Hafesa Granada135881381818

10.UCAM 135880385418

11.Segle XXI134971381317

12.Advisoria Mataró134969882917

13.Picken Claret1331074186716

14.Magectias1311277696714

LEB PLATA

Círculo Gijón-Basket Navarra79-76

Juaristi ISB-Morón82-89

Marbella-Innova Chef Zamora85-53

Rioja Vega-Bierzo Fitness71-88

Ubu Tizona-Enerdrink Algeciras84-79

Zornotza-Cantabria Estela71-74

JGPPFPCPT

1.Ubu Tizona171341387133239

2.Juaristi ISB171251320119636

3.Cantabria Estela171161278123333

4.Bierzo Fitness17981341132327

5.Basket Navarra17891342131824

6.Morón17891278128724

7.Rioja Vega17891234124924

8.Innova Zamora17891281132524

9.Algeciras177101199121521

10.Círculo Gijón177101293134821

11.Marbella176111168123518

12.Zornotza175121243130315

LIGA EBA

Ulacia Zarautz-Nissan Miraflores80-78

Goierri-Tabirako Baqué71-77

Pas Piélagos-Easo71-63

La Flecha-Solares81-74

Arha Gallofa-Filipenses78-52

Santurtzi-Mondragón66-82

Megacalzado Ardoi-Valle de Egüés84-65

JGPPFPCPT

1.Pas Piélagos141131189102225

2.Easo14113102486725

3.Mondragón141041106102024

4.Nissan Miraflores14951047103123

5.Megacalzado 1486105998422

6.Arha Gallofa14861062100922

7.La Flecha14771051101621

8.Solares14771123110221

9.Baskonia14771104108721

10.Tabirako Baqué147796896521

11.Ulacia Zarautz1477975102321

12.Valle de Egüés14591000108319

13.Santurtzi14311951104117

14.Goierri14311981111917

15.Filipenses14212875114616