Alonso: “No estoy demasiado viejo para regresar a la Fórmula 1”

Motor - El piloto Fernando Alonso ha considerado que a sus 38 años no está "demasiado viejo" para regresar en un futuro a la Fórmula 1, aunque su principal objetivo del año es ganar las 500 Millas de Indianapolis. "De momento solo pienso en las 500 Millas. Después será el momento de tomar una decisión importante para 2021, incluso si no he reflexionado todavía bien. En 2019, sin Fórmula 1, estuve muy ocupado con el Endurance, Daytona, Dakar", afirmó Alonso en una entrevista publicada por La Gazzetta dello Sport. "No quiero programar nada para después de Indianapolis, sino pensar bien en 2021. Quiero reflexionar por si quiero regresar a la Fórmula 1 todavía algunos años", agregó. - Efe