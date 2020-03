Luis Astrain: "La falta de control es la peor sensación"

PAMPLONA – Al hablar del confinamiento de los deportistas, vienen a la mente las diferentes rutinas de ejercicios y otras dietas varias que esos atletas han de seguir a rajatabla desde sus domicilios, como la tarea principal que han de cuidar a la hora de estar listos para la vuelta a la competición.

Sin embargo, otro detalle fundamental que están necesitados de cuidar es su salud mental, igual de importante a la hora de competir y como cualquier otra persona que viva la cuarentena. Durante todo el año, los deportistas asociados a la Fundación Induráin reciben consejos y sesiones de psicólogos, pero ahora se ha hecho más fundamental que nunca.

Uno de esos psicólogos es Luis Astrain, el cual atesora más de 20 años de experiencia en varias ramas de la psicología, en este caso la deportiva. "Estamos tratando de adaptar el calendario de sesiones con los deportistas a la nueva situación. Ahora, como tienen mucho más tiempo, estas pasan a formar parte de su día a día, de su rutina", explica en una conversación con este periódico.

"Está siendo una experiencia complicada para todos. Independientemente del problema de salud y de que estén afectados o influidos por el coronavirus, que es otro tipo de problema, la parte emocional de las personas y del deportista en particular hay que cuidarla, y atenderla", añade al respecto.

Y asegura que, más que con la rigidez a la hora de seguir las diferentes rutinas o las pautas alimentarias, el problema que tienen los deportistas es a la hora de competir: "Es una situación de incertidumbre para un tipo de personas que están acostumbrados a trabajar por objetivos. El campeonato de España, luego otro... Son gente tan habituada a trabajar de esa forma que ahora están en el aire. No saben ni cuando ni cómo, y por eso están un poco perdidos".

el problema de los plazos Así pues, lo que Astrain trata más con ellos es gestionar esa ansiedad de no saber cuándo y en qué condiciones, volverán a su terreno natural. "Como no tienen fechas, no pueden programarse objetivos. Los que tenían, se los han quitado. Ahí es clave recoger todo esto, y ayudarles a vivir esta experiencia de la manera más positiva posible", incide al respecto.

Ya no solo por esa posible impotencia que puede surgir por la situación, sino por el mantenimiento de esa forma física: "Empiezan a estar preocupados por los plazos, porque hay mucha incertidumbre de cara a lo que van a poder hacer, cuándo y cómo. Dos semanas te puedes mantener físicamente, pero a partir de ahí pierdes el nivel y va pesando más".

Hay dos deportistas con las que trabaja, en concreto, que además tenían opciones reales de buscar la gloria este verano en Tokio. Se trata de Maitane Melero y de Izaskun Osés, a las que el aplazamiento de la cita olímpica a 2021 les abre un escenario de incertidumbre total.

"Izaskun estaba haciendo las mínimas para Tokio. Los que tenían las marcas mínimas podrán ir, pero el resto no saben cuando empezarán a correr. ¿Cómo me preparo para no saber cuándo voy a poder volver a correr? Tendrán sus preguntas sobre becas, ver cómo les va a quedar la situación. La cabeza empieza a anticiparse", señala sobre las dos velocistas navarras.

"Hay una dosis de frustración importante –añade–. A un deportista de elite como de los que estamos hablando, alcanzar este nivel de forma le cuesta meses de esfuerzo y sacrificio. Hemos estado en toda la preparación: empezamos en septiembre, poco a poco, para empezar ahora a tope. Habiéndolo trabajado mucho, para tratar de rendir al máximo nivel. Se preparaban para algo que no llega".

el método de la visualización Por esta característica que los deportistas tienen en cuanto a la competición, uno de los métodos a los que más relevancia da Astrain es el de la visualización. "Una actividad como el deporte requiere hacerla, y esto te quita la posibilidad de hacerlo. No puedes teletrabajar, vaya. Es el medio", desarrolla.

"Por ello –continúa– lo que estamos tratando es darles opciones para tener un control de esa tensión, y regularse emocionalmente. Trabajamos la visualización, que es una manera de entrenar mentalmente que varios deportistas han hecho, como Carolina Marín. Tratar que tu mente siga ubicada en la competición".

Así pues, Astrain reconoce que lo que se busca con estas técnicas es "engañar" a la mente, "para hacerle pensar que está en plena competición". De alguna forma, hay que engañar a la mente para hacerles pensar que están en plena competición, que realmente estarían en ello". No obstante, admite que uno de los desafíos es ver "qué pico de forma" pueden coger, cuando se encuentran precisamente en ello.

No solo eso: estas técnicas que pueden aprender ahora "les pueden servir" una vez vuelvan a la normalidad. "Por ello, hay que ver este tiempo que llega como una oportunidad para formarse y hacerse más fuerte que antes", apunta.

"sentirse satisfecho" Cuando se le pregunta por un consejo para cualquier deportista, ya sea amateur o profesional, a la hora de afrontar el confinamiento, cree que es clave llevar siempre una mentalidad positiva. "En general, es como para una persona normal: mantenerse activo, con una rutina adecuada que le pueda ayudar a su actividad. Intentar tener una situación de control de lo que se puede hacer, y de ello hacerlo de la mejor manera posible", subraya al respecto.

"El deportista quiere sentirse satisfecho con lo que hace. Buscar hacer de la mejor manera posible lo que haces: tus tablas, la alimentación... lo que depende de ti. A nivel psicológico, entender que psicológicamente esta experiencia te puede valer para dotarse de otros aspectos como la paciencia, regular emociones, trabajar más técnicas de relajación, visualización... se pueden trabajar técnicas que luego pueden ser aprovechables", añade sobre las maneras de afrontar estos momentos en el domicilio.

Eso sí: no niega que este tiempo "va a traerles un perjuicio", pero deja claro que esto "les puede hacer mejores". Por último, Astrain ve "esencial" mantener contacto con las personas del deporte, con aquellas que comparte la temporada. "Mantener una situación de proximidad. Esto se basa de compartir, de hablar, de desahogo. Para eso también es el deporte", finaliza.