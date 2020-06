Una gran fiesta

pamplona – El torneo benéfico organizado por Novak Djokovic, el Adria Tour, no para de recibir críticas. La primera surgió a raíz de las pocas medidas de seguridad que se llevaron a cabo en las gradas. El público no respetó la distancia de seguridad e iba sin mascarillas. El segundo acto que provocó críticas fue una fiesta a la que acudieron algunos de los tenistas más importantes del mundo. En esta fiesta privada tampoco se cumplieron las normas impuestas a raíz del coronavirus. Djokovic, Zverev, Thiem y Dimitrov fueron a festejar el éxito de la primera jornada del Adria Tour. Durante la celebración difundieron imágenes a través de sus redes sociales y en ellas se veía que no respetaron la distancia de seguridad. Salían abrazándose e incluso sin camiseta.

El domingo, Grigor Dimitrov aseguró en sus redes sociales que se realizó la prueba del covid-19 en Mónaco, dio positivo y animó a las personas que habían estado en contacto con él a hacerse el test.

Dimitrov jugó el sábado contra Borna Coric. El croata afirmó ayer a través de sus redes sociales que había dado positivo en coronavirus, afirmó que estaba bien que no tenía síntomas y animó a las personas que habían estado en contacto con él a realizarse las pruebas.

A Coric se le suman Marco Panichi y Christian Groh, entrenadores de Novak Djokovic y de Grigor Dimitrov. Los tres contagiados se han quedado en cuarentena en Zadar (Croacia). En menos de una semana se les realizará de nuevo la prueba para ver si están en condiciones de regresar a sus casas.

Por su parte, el organizador del torneo, Novak Djokovic, se realizó el test del coronavirus al llegar a Belgrado y se encuentra a la espera de los resultados, según informó el portal deportivo serbio Sportklub.

Como consecuencia de los contagios se suspendió la última parte de la segunda jornada del Adria Tour. El domingo se iba a jugar la final en la que se enfrentaba Djokovic contra el ruso Andej Rublev.

El tenis masculino tiene previsto regresar en el torneo de Washington, el 14 de agosto, pero lo ocurrido en el Adria Tour ha desatado la incertidumbre.