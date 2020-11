Una victoria difícil

El Osés Construcciones se enfrentó ayer al GDKO Ibaizabal en un encuentro muy disputado en casa a las 19.45 horas. El Ardoi consiguió mantenerse invicto ante las vizcaínas y no se supo el resultado hasta el último cuarto, donde Montero y Vicente lograron sacar a su equipo del empate.

El primer cuarto lo llevó como quiso el GDKO Ibaizabal, con más ritmo, más defensa y muchos cortes a canasta en ataque, lo que le permitió superar a las azules en el marcador. En cambio, las del Osés Construcciones se vieron presionadas para entrar en la zona y en su ataque se notó la falta de Arregui, capitana del equipo.

En ataque, las verdes jugaron mucho con una jugada que alargaron hasta el final del partido, parece que les fue bien. Las de Javier Unzué no supieron identificarla hasta mucho más tarde, cuando ya les habían marcado muchos puntos. Respecto al ataque de las azules, muy poco acertado, con pases largos que terminaban fuera del campo por el rápido ritmo de partido. El tiempo terminó con un tiro de Echeverría que marcaba el final del empate y el principio de la victoria definitiva.

Para el segundo cuarto, las de Unzué espabilaron en defensa poniendo a Cabrera en el medio de la zona, lo que permitió que las verdes solo metieran cinco canastas. La jugadora, descatada en todos lo encuentros, esta vez no jugó de interior, como lo suele hacer y probó nuevas posiciones de base o esquina, acompañando a sus compañeras. Como la defensa subió el nivel, las faltas subieron con ella. Unzué se quejaba de que "las faltas eran muy leves" y de que en el medio campo de sus contrarias no se pitaban apenas. En este cuarto destacó Montero por marcar varios triples seguidos sola que las verdes no pudieron defender porque estaban muy despistadas en defensa.

En la segunda parte, el partido se puso más intenso, si cabe, porque Cabrera entro, por fin, en el partido. Esto permitió que la jugadora fuera buena línea de pase y facilitara a sus jugadoras trios fuera de la zona que les llevaron a los 47 puntos. Parecía que las azules habían enfilado el partido cuando las de Josema Alcántara volvieron a conectar en ataque con pases dentro de la zona que terminaban en canasta. Una vez más, las azules volvieron a meter un triple en el último segundo de la posesión, lo que subió la moral de las jugadoras de Unzué. Cabrera, con la motivación, se lució con un aro pasado con el que las verdes se vinieron abajo.

El último cuarto no se definió por muchas ocasiones por parte de los dos equipos gracias a la intensa defensa que llevaron a cabo. A penas subían el marcador en los primeros cinco minutos y Unzué comenzó a desesperarse. El final del partido fue muy diferente, las vizcaínas sumaban puntos y la situación empeoraba. Momentos cruciales fueron los últimos tres minutos, en los que el marcador señalaba 49-49 y se esperaba uns terrible prórroga. Como las azules no querían verse en esa situación, apretaron en ataque, sobre todo Montero y Vicente, y lograron llevarse su sexta victoria de la Liga. El resultado final fue 61-53, muy dividido hasta el final.

OSÉS CONSTRUCCIÓN Vicente, Gastaminza (12), Montero (14), Deborah (5), De Barros (10) –cinco inicial–, Marcos (2), Cases (12), Cabrera (4), Echeverría (2) y Vázquez.

IBAIZABAL Iruskieta, Molina (14), Tulonen (9), Koskimies (18) y Cotano (7) –cinco inicial–, Ferris, Marcos, Arrien (3), Aizpurua y Cristelo (2).