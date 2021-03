El Aspil-Jumpers se queda sin premio ante ElPozo de Murcia

El Aspil-Jumpers Ribera Navarra no ha podido sumar en su visita al Palacio de los Deportes de Murcia, donde les ha pasado factura el mal inicio de la primera y la segunda mitad y su propia falta de acierto ante la meta contraria. Al final, el conjunto ribero ha caído por 4-3 en la cancha de ElPozo Murcia, uno de los clubes más potentes de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Se ha topado el equipo de Pato con ElPozo Murcia Costa Cálida, que ha saltado a la pista muy enchufado y no ha tardado en generarle problemas a los de Pato. Cierto es que el equipo navarro ha sido el primero en disponer de una clara ocasión de gol, prácticamente en la primera jugada del encuentro, pero Gabri, tras driblar a Juanjo, no ha podido zafarse de la presión defensiva de los locales y ha acabado marrando el lanzamiento. Y de lo que ha podido ser el 0-1, en la siguiente acción, se pasaba al 1-0 en una pérdida de balón de los visitantes que Fernando no desaprovecha.

A partir de ahí, el dominio ha sido total de los murcianos, que apenas dejaba maniobrar a Ribera Navarra. Y así, en el minuto 3, en otra pérdida de balón muy cerca de su portería, los de Pato encajaban el 2-0 en un remate de Rafa.

Trataba el técnico visitante de hacer que sus hombres no perdiesen los nervios. Las prisas les habían costado dos goles y había que evitarlo a toda costa. Y mientras, Lemine, en jugada personal, conseguía recortar distancias en el minuto 8. Aunque duraba poco la alegría en las filas navarras, ya que un minuto mas tarde Fernando, con un potente disparo, ponía el 3-1 en el marcador.

A partir del cuarto de hora, Ribera Navarra ha conseguido templar nervios, tener más el balón y moverlo con fluidez, pero Lemine no podía salvar la estirada de Juanjo en el 15 y en el 16 Mínguez enviaba fuera el balón. Finalmente era Gabri el que recortaba distancias a dos minutos del descanso.

Tras el paso por vestuarios, ha vuelto ElPozo Murcia a salir mejor que su rival. Ribera Navarra sufría, en apenas un minuto, la lesión de Gus y el cuarto gol de los locales, en otra acción de Fernando. A partir del minuto 25, los navarros volvían a recuperarse y conseguían generar ocasiones de peligro, pero una vez mas les faltaba acierto para convertirlas y Lemine y Dani Martín marraban claras oportunidades.

A tres minutos del final, Carnicer se ha puesto la camiseta de portero jugador en los visitantes. Y tardaba poco en conseguir recortar diferencias el capitán de Ribera Navarra (4-3). Lo ha intentado Ribera Navarra hasta el final, pero los murcianos han sabido aguantar bien el balón cuando lo han tenido para evitar el empate.