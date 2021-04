Sextos Juegos para Teresa Portela

madrid – La piragüista Teresa Portela, de 39 años, se impuso ayer en el selectivo nacional de K1 200 metros disputado en el embalse de Pontillón do Castro de Verducido (Pontevedra) y confirmó su plaza para sus sextos Juegos, por lo que se convertirá en la deportista española con más participaciones olímpicas de la historia.

La piragüista de Cangas, ganadora de 15 medallas en Mundiales y 17 en Europeos, superará las cinco participaciones de Arantxa Sánchez Vicario, María José Rienda y María Peláez e igualará las de Manel Estiarte y Luis Alvarez Cervera.

La gallega, que en 2019 obtuvo la clasificación de la plaza de la embarcación para España, tuvo que volver a ganarse el billete por el aplazamiento de los Juegos en 2020.

Teresa Portela debutó en los Juegos en Sydney 2000, con 18 años, fue quinta en Atenas 2004 y Pekín 2008, se quedó a las puertas del podio en Londres 2012 (4ª) y terminó sexta en Río 2016.

"Es un día muy especial para mí porque, una vez que conseguí la plaza en el Mundial de 2019, sabía que podía soñar con participar en mis sextos Juegos, y ya es una realidad", señaló ayer.

"Me siento muy agradecida por todas estas muestras de cariño que me están llegando", añadió la pontevedresa, que recuerda que ya toca "pensar en Tokio porque no queda nada".