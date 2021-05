Gustavo Rodríguez gana su cuarta txapela en el Half Triathlon Pamplona

Gustavo Rodríguez (Tri-Penta Terras de Lugo) y Laura Gómez (Saltoki Trikideak) se han impuesto en la sexta edición de la Pamplona Half Triathlon. Los mejores triatletas nacionales han ofrecido un gran espectáculo durante toda la carrera, que ha terminado decidiéndose con emoción y suspense en las dos categorías. Después de 93 kilómetros de titánico esfuerzo, las victorias han acabado decidiéndose por apenas unos metros.

En categoría masculina, Gustavo Rodríguez (16/9/1979) ha alzado su cuarta txapela en Pamplona después de las logradas en 2015, 2016 y 2017, al imponerse a Eneko Llanos con una gran remontada en la carrera a pie. La prueba ha reunido a tres de los mejores triatletas del momento, que han protagonizado una carrera extraordinaria, con continuos cambios de líder.

El catalán Cesc Godoy (Saltoki Trikideak) ha sido el mejor en los 1.9 kilómetros de natación en el pantano de Alloz, donde ha salido con más de dos minutos de ventaja sobre el segundo, Eneko Llanos, mientras que Gustavo Rodríguez ha iniciado su remontada desde la quinta posición.

Eneko Llanos, ganador de la última edición y campeón del Mundo de larga distancia en 2003, ha aprovechado los 74 kilómetros de bicicleta entre Larrate y Pamplona para salir primero de la última transición, pero con muy poca ventaja sobre Gustavo.

En el tercero de los 17 kilómetros a pie, Tavo ha cambiado de ritmo y abrió un pequeño hueco respecto a Eneko Llanos. Ha sido el ataque definitivo, aunque ha habido emoción hasta los últimos metros. Tras mirar hacia atrás en reiteradas ocasiones para asegurar su victoria, el gallego ha cruzado la línea de meta completamente emocionado.

"Esta victoria sabe especialmente bien porque vengo de una lesión y llegué a pensar que me podía retirar del triatlón. Después de un invierno tan duro, ganar aquí es una gran recompensa a todo el esfuerzo. He vivido momentos muy duros, de ver que esto igual tenía fecha de caducidad. Ganar ha sido un respiro y un golpe de moral terrible. Es la edición que más he disfrutado. Encima, las victorias ajustadas se disfrutan el doble", ha confesado.

En la prueba femenina, Laura Gómez (17/1/1994), vigente campeona de España, ha logrado la victoria en su estreno en esta carrera. La catalana ha sido la primera en salir del agua, seguida muy de cerca por Aida Valiño (22/6/1987), con la que ha protagonizado un emocionante duelo.

Laura Gómez, celebrando su victoria. Foto: Patxi Cascante

La gallega, mujer del ganador en la prueba masculina y que regresó a la competición el año pasado después de un parón por maternidad, ha recuperado grandes sensaciones en Pamplona. Las dos han finalizado a la vez el tramo en bicicleta y Valiño ha salido con 30 segundos de ventaja de la última transición.

Sin embargo, la catalana, flamante fichaje del Saltoki, ha remontado en la carrera a pie y ha logrado la victoria en su estreno en una Half Triathlon de Pamplona que le ha dejado impactada. "Se me ha hecho muy duro. He sufrido, pero lo he disfrutado mucho. Se me ha puesto la piel de gallina en la cuesta final por el apoyo del público. Me encanta correr por el norte, el ambiente que hay, los ánimos en euskera con palabras como neska o txapelduna, me motiva un montón y es algo flipante".

El público ha animado a los 700 triatletas inscritos cumpliendo en todo momento con las medidas de seguridad gracias al trabajo de la organización, que ha involucrado a más de 500 personas, muchas de ellas voluntarias.