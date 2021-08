Lacruz: "Me alegraría mucho si Moncayola y Merino consiguen el oro"

España se enfrenta hoy ante una potente Brasil con la ambición de conseguir la medalla de oro. Un metal al que habría que remontarse hasta Barcelona 92 para recordar la última y única vez que la selección consiguió este logro. Sin embargo, en Sídney 2000 un grupo formado por nombres propios como Xavi Hernández o Carles Puyol se quedaba con la miel en los labios al perder la final en los penaltis ante la Camerún de Samuel Eto'o.

Uno de los integrantes de aquel grupo de jóvenes promesas fue Mari Lacruz. El defensa, formado en Tajonar y llegando a debutar en el primer equipo a los 16 años, era, hasta antes de estos Juegos, el único futbolista navarro que atesoraba una medalla. En su caso consiguió el metal de plata, sin embargo, Mikel Merino y Jon Moncayola están a un solo partido de superar este éxito.

¿Cómo fue su experiencia en los Juegos Olímpicos?

–Fue una de las mejores experiencias de mi vida a nivel deportivo. Es un acontecimiento muy especial, ya que no todas las generaciones pueden disfrutar de este evento. Además, hicimos un buen papel y eso me lleno más aún si cabe.

¿Les supo a poco la medalla de plata tras caer en los penaltis ante Camerún?

–En su momento nosotros luchábamos por conseguir el oro. Lo que está claro es que ahora le damos un valor muy grande a la medalla de plata. Todos peleamos por el oro y no se pudo. La lotería de los penaltis decidió que quedáramos en segunda posición, pero en el fútbol, como en la vida, estas cosas suceden así. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que todos le damos un valor inmenso a aquel metal.

¿Cómo ve a la selección de cara a la final?

–Les veo muy bien y me gusta mucho el equipo. Son un grupo en el que ningún jugador en concreto tiene puesto el foco mediático y se les ve concienciados con el objetivo. Por ejemplo, cada jugador acepta su papel y lo ejecutan a la perfección. Tanto los que salen de inicio como los que parten desde el banquillo pelean cada balón como si fuese el último. Eso es lo que más me ha gustado de esta selección.

¿Cree que tienen más opciones de lograr el oro que aquella joven selección de los Juegos de Sídney?

–Es muy difícil saberlo. Nosotros éramos una selección en la que en ese momento nadie era muy reconocido en el fútbol español, a pesar de que después muchos hicimos carrera al máximo nivel durante un montón de años. Quizás en el grupo actual hay varios jugadores que ya están consolidados en la élite, pero eso no es señal de nada. Cuando nosotros jugamos contra Camerún, ellos tenían jugadores como Kameni o Eto'o, que en su momento ninguno de nosotros sabíamos quiénes eran. Por eso mismo es complicado saber hasta qué punto una selección es más favorita que otra. No obstante, creo que tienen unas posibilidades grandes de lograr el oro porque han demostrado durante todo el campeonato que son unos luchadores natos. No dan tregua ni un solo momento y eso les da un reconocimiento muy alto.

Mikel Merino y Jon Moncayola pueden escribir sus nombres en la historia del fútbol navarro a la par que usted o incluso un peldaño por encima si consiguen el oro. ¿Qué opina de esto?

–Sinceramente, ojalá lo consigan. Me haría mucha ilusión que dos navarros se unieran a la selecta lista de campeones olímpicos. Me alegraría muchísimo por ellos. Conseguir un logro así no es nada fácil y supondría una satisfacción inmensa para el deporte navarro.

¿Cuáles son las claves para afrontar una final de los Juegos Olímpicos?

–Te diría que hay que afrontarla como todos los partidos. Hay que tratar de salir concentrados e intentar llevar las primeras acciones a tu terreno. Cada partido de fútbol es un mundo.

¿Verá el partido?

–Voy a hacer todo lo posible por verlo. Cada vez que veo algo que está relacionado con los Juegos y la selección española me trae grandes recuerdos y hasta rejuvenezco viéndolo. Disfrutaré mucho viendo el partido.