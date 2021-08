Lucha por el bronce

LA PREVIA

Egipto Hendawy (portero), Eltayar (portero), Omar, Ahmed Mohamed, Elmasry, Elwakil, Yehia Elderaa, Kaddah, Ahmed Elderaa, Mesilhy, Shebib, Ali Mohamed y Sanad.

EspañaPérez de Vargas (portero), Corrales (portero), Entrerríos, Sarmiento, Maqueda, Dujshebaev, Gurbindo, García, Morros, Miguel Sánchez, Solé, Gómez, Fernández, Figueras, Aginagalde y Guardiola.

Pabellón Estadio Nacional de Yoyogi.

Hora/tv 10.00 (hora peninsular). RTVE y Eurosport.

La selección española masculina de balonmano, con el navarro Eduardo Gurbindo en sus filas, se mide hoy (10.00 hora peninsular) a Egipto en la lucha por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, un final con su parte amarga, pero con otra de mérito por volver a estar entre los mejores, lo cual sería una buena despedida para su capitán, Raúl Entrerríos.

El hombre récord del balonmano nacional, el que más partidos ha jugado con España, pone fin a su carrera en el Estadio Nacional de Yoyogi. No será en la lucha por el oro, la primera final olímpica que una vez más se le escapó a España, pero sí por un podio en unos Juegos que reconozca la regularidad de un equipo de éxito.

La vigente doble campeona de Europa buscó por cuarta vez superar su techo olímpico, pero la Dinamarca de un inconmensurable Mikkel Hansen se interpuso en su camino. El cuadro danés fue ogro en Tokio y apeó a los de Jordi Ribera con merecimiento en semifinales. Como en Atlanta 1996, Sydney 2000 y Pekín 2008, la capital japonesa tampoco sonrió a los españoles.

Sin embargo, la cruda tradición tiene un levantamiento posterior, ya que en las tres veces, la selección nacional se alzó con el bronce. El objetivo está claro para los de Ribera, después de la ausencia en Río de Janeiro 2016, el gran mal trago de un equipo acostumbrado a competir hasta las rondas finales.

En Tokyo 2020, la despedida a Raúl Entrerríos, el único superviviente del histórico primer título Mundial de 2005, es un aliciente emocional tremendo para los Hispanos. El último baile será contra la Egipto de un técnico español, Roberto García Parrondo, una selección en crecimiento y que sin duda ha demostrado saber competir.

El muro egipcio puso en problemas a Suecia, a Francia y a la propia Dinamarca y ahora está ante el mayor reto de su historia. En el Mundial del mes de enero que organizaron perdieron en los penaltis de cuartos de final contra los campeones daneses. Los de Ribera necesitan su mejor partido, uno que, a ser posible, no sea a remolque de inicio, la tónica en Tokio, para no dar fe al rival.

"tenemos más presión" El jugador de la selección española y ahora también del FC Barcelona Ángel Fernández aseguró ayer que lucharán con todas sus fuerzas por la medalla de bronce olímpica. "Será un partido complicado, nosotros tenemos mucha más presión que ellos, mucha gente nos da como favoritos porque ven que jugamos contra Egipto, una desconocida. Y su forma de jugar nos viene un poco mal", manifestó en rueda de prensa del Comité Olímpico Español (COE).

Fernández no quiere que se dé la medalla a España antes de tiempo. "Creo que ahora mismo, a través de sus últimos resultados, han demostrado que pueden optar a todo. En el último Mundial, en Egipto, fueron los que más problemas dieron al campeón, Dinamarca", avisó.

Sobre la derrota ante los nórdicos, reconoció que fue duro, pero que el grupo, gracias a los más veteranos, supo cómo afrontarla. "Cuando terminó el partido, los veteranos hacían hincapié en que no querían vernos tristes, que había que levantar la cabeza, olvidar el palo y que el bronce se empezaba a ganar desde ya", explicó. "Fue un palo muy duro, queríamos hacer historia en el balonmano español y entrar en una final olímpica. Hay que reflexionar, el equipo está junto y tenemos un solo objetivo, queda un partido para conseguir una medalla olímpica que muchos no tenemos y no sabemos si podremos volver a luchar por ella", reiteró.

rodrigo corrales

"hay que ir a coger esa medalla"

Portero. El guardameta de los Hispanos y del MKB Vesprém húngaro, Rodrigo Corrales, aseguró ayer que, pese a lo "duro" que fue perder en semifinales ante Dinamarca, están listos para luchar por el bronce contra Egipto y terminar "en lo alto". "Aunque es duro de encajar, el bronce que hay en juego reflejaría el trabajo que llevamos y sería acabar en lo alto. Con factores como la retirada de Raúl (Entrerríos), brindarle ese homenaje. Hay que ir a coger esta medalla porque no sabes si se podrá repetir", dijo. Corrales alabó el "nivel" muy alto de la selección egipcia y advirtió de que esperan "un partido muy duro".

Fase final

Cuadro masculino

CUARTOS DE FINAL

Francia-Baréin42-28

Egipto-Alemania31-26

España-Suecia34-33

Dinamarca-Noruega31-25

SEMIFINALES

Francia-Egipto27-23

Dinamarca-España27-23

POR EL BRONCE

Egipto-EspañaHoy, sábado (10.00)

FINAL (ORO Y PLATA)

Francia-DinamarcaHoy, sábado (14.00)

Cuadro femenino

CUARTOS DE FINAL

Noruega-Hungría26-22

Rusia-Montenegro32-26

Francia-Países Bajos32-22

Suecia-Corea del Sur39-30

SEMIFINALES

Rusia-Noruega27-26

Francia-Suecia29-27

POR EL BRONCE

Noruega-SueciaMañana, domingo (4.00)

FINAL (ORO Y PLATA)

Rusia-FranciaMañana, domingo (8.00)

Último partido de Raúl Entrerríos. El capitán de la selección y del FC Barcelona, de 40 años, dirá adiós a su dilatada carrera en el balonmano con este partido por el bronce ante Egipto.