Mikel Gurea, 37º en el Campeonato de España

A los componentes de Mikel Gurea, representante navarro en el Campeonato de España por equipos de ajédrez rápido (partidas de 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento), no le fue tan bien ayer en Ciudad Real en la segunda y última jornada de la competición, en la que perdió tres de sus cuatro enfrenamientos y finalizó en la 37ª posición (de 48 participantes). El título se lo apuntaron los componentes del Andreu Paterna valenciano (Paco Vallejo, Rasmus Svane, Nihal Zarin, Daniel Yuffa y Enrique Llobet), seguidos de los de Silla (también de Valencia), que acabaron segundos, y de los de Magic Extremadura, terceros.

El Club Mikel Gurea de Burlada venció hace unos meses en el Campeonato de Navarra, triunfo que le sirvió para sacar billete para el Campeonato de España. El conjunto navarro, capitaneado por Ángel Vílchez y formado por Sergio Anguas, Odei Lerendegui, Adrián Oroz, Iker Fernández y Aitor Esparza, demostraron una buena capacidad competitiva pese a la juventud del equipo, en el que tres de los cinco componentes tienen menos de 16 años.

Después de los buenos resultados que cosecharon el sábado, con dos victorias, un empate y dos derrotas, la jornada de ayer no resultó tan plácida y el alto nivel de los equipos rivales redujo las aspiraciones que tenían los jóvenes burladeses. La ronda sexta deparó un enfrentamiento contra el equipo madrileño de San Sebastián de los Reyes, frente a los que cayeron por 3-1 pese a entablar en las dos primeras mesas. Posteriormente, los navarros vendieron cara su derrota ante el filial del Nazarí granadino por idéntico resultado. La penúltima partida emparejó al Mikel Gurea con el conjunto gallego de la Escuela Lugueña, un potente equipo que no estaba pasando por su mejor momento, lo que no impidió que su gran potencial se impusiera al empuje navarro. Y en el último duelo de la jornada, los jugadores del Mikel Gurea pudieron redimirse y hacerse con la victoria de forma contundente ante el Yebel (Toledo), subiendo puestos en la clasificación hasta el puesto 37, mejorando en uno su ranking inicial.