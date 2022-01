Maitane Melero: "Necesito este tipo de carreras"

pamplona – Maitane Melero, ganadora de la San Silvestre, reconocía que echaba de menos la carrera y mostraba su alegría de "volver a celebrar esta carrera con las circunstancias que tenemos".

En cuanto a la prueba, la veterana atleta de Grupoempleo Pamplona Atlético admitió no haberse dejado "nada hasta el final, Maite está a muy buen nivel y no quería llegar con ella a los últimos cien metros porque ya sabía qué iba a pasar en el sprint, por eso he ido haciendo varios cambios de ritmo y en la bajada de la Avenida del Ejército he cogido varios metros de ventaja que luego he tenido que mantener".

Melero, que lleva participando desde los 11 años, rechazó la invitación de la San Silvestre vallecana para correr "en casa, porque es una gozada sentir el calor de público, que se ha notado menor cantidad que otros años, pero agradecer los ánimos que nos dan" y se mostró contenta de que les dejaran correr. "Para mí la salud es lo más importante y tenemos que cumplir la normativa y los protocolos. Es un incordio correr con mascarilla, pero es completamente necesario. Es el peaje que hay que pagar, pero agradecidos de que se haya sacado la carrera adelante", finalizó, al tiempo que desvelaba que su próximo reto va a ser los 10 kilómetros de Valencia, del próximo 9 de enero.

Por su parte, Kader Algham se proclamaba vencedor de la prueba en la segunda carrera con el club, el Pamplona Atlético, y destapó que la clave fue "salir muy fuerte desde el principio hasta el final, ha sido como un entrenamiento".

El atleta marroquí, cuyos próximos retos están en el cross, se mostró contento de haber "bajado de los tres minutos en cada kilómetro" en un día "fantástico con mucho publico, porque una carrera muy bonita en la ciudad".

