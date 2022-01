Un trabajo en equipo: testimonio de la médico que atendió al atleta de Hiru Herri tras la San Silvestre

pamplona – La carrera de la San Silvestre regresó en 2021 para cerrar el año tras el parón de 2020. Maitane Melero repitió triunfo en la prueba femenina y Kader Algham estrenó su palmarés en la 38ª edición que contó con 1.406 participantes, menos de la mitad que en años anteriores.

Sin embargo, la noticia más positiva del pasado viernes en las calles de Pamplona no fue el regreso de la normalidad en la tarde de la Nochevieja.

Ocurrió una vez finalizada la carrera, cuando varias personas, entre ellos varios sanitarios, realizaron una labor fundamental para salvar la vida de un hombre, vecino de Arre y corredor del Hiru-Herri, que se había desvanecido a en la calle Navas de Tolosa después de la completar el recorrido. Aún está en el Complejo Hospitalario, pero el paciente se encuentra bien y en planta.

María Garralda, pamplonesa médica residente de Traumatología, había completado la San Silvestre con su padre, también traumatólogo. Se dirigían a tomar algo con su familia en el Casco Viejo cuando se toparon con la escena a la altura del Hotel Ciudadela en Navas de Tolosa. Un hombre se había desvanecido y comprobaron que había perdido el pulso.

"Una persona ya había llamado a la ambulancia y otra había ido a buscar un desfibrilador", recuerda María Garralda. Además, un señor había iniciado la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP), algo que resultó clave. "Le dije que era médico y le relevé en la reanimación", cuenta la pamplonesa.

Garralda explica que apareció una enfermera de Urgencias con la que se turnaba para hacer la maniobra. La labor de todas las personas fue clave para mantener la esperanza de salvarle la vida.

Transcurridos unos minutos, llegó un cardiólogo y la Policía Municipal con el desfibrilador con el que consiguieron reanimar al corredor del Hiru-Herri. Poco después, una ambulancia medicalizada trasladó al hombre al hospital.

"Ayer vi que el paciente estaba vivo y sentí mucho agradecimiento a la sociedad porque no tendría estos conocimientos si no me hubieran formado en la universidad", reflexiona María Garralda. "Hubo un equipazo de hormigas trabajadoras que hicimos que todo funcionara", sentencia.

El sábado, Alexia Zabalza, hija del corredor de Arre, agradeció en redes sociales a todas las personas que participaron para salvar a su padre: "Ayer (por el viernes) varias personas le salvaron la vida a mi padre en la San Silvestre de Pamplona. Especialmente a las dos enfermeras (ojalá lleguemos a saber quiénes son) y al cardiólogo del Hospital Universitario de Navarra (HUN) que se encontraban en la carrera y le asistieron inmediatamente, al personal de ambulancia y agentes de Policía Municipal de Pamplona que acudieron con el desfibrilador, equipo de urgencias y de la Unidad de Cuidados Coronarios del HUN.

Eskerrik asko bihotz-bihotzez. Mil gracias de todo corazón, ese tan grande que sigue latiendo gracias a vuestro esfuerzo".

"Mil gracias de todo corazón, ese tan grande que sigue latiendo gracias a vuestro esfuerzo" alexia zabalza Hija del corredor