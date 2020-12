Jokin Altuna: "Estas semanas han sido un examen importante para mí"

Pamplona – Jokin Altuna lo tiene claro. Lo importante es el presente. Haber hecho historia en el Cuatro y Medio al clasificarse para su quinta final consecutiva o perder el Manomanista ante Erik Jaka hace un mes son capítulos pasados. El delantero guipuzcoano solo tiene la mente puesta en el choque del domingo.

¿Qué tal se encuentra en la semana en la que va a afrontar la final del Cuatro y Medio?

–Bien. Estoy muy contento de seguir en la lucha, de tener la oportunidad de jugar una final y estoy con muchas ganas de preparar bien este partido y jugar a buen nivel. La pelota me sale rápida de la mano y me siento bien. Tuve dos partidos importantes contra pelotaris muy peligrosos y tuve que jugar bien, porque si no, no hubiera ganado. La verdad es que estoy contento.

¿Cómo ha vivido este torneo en formato exprés?

–Tuve poquísimo tiempo para preparar el primer partido. Ahora mismo con la pandemia estamos jugando campeonatos muy seguidos y no es fácil jugar bien todos los partidos. Contra Danel, al principio noté que venía de jugar un partido, que estaba con confianza y tenía esas dudas del primer partido. Para ganarle a Danel hay que jugar mucho, me encontré muy bien y acabé contento. El otro día contra Oinatz también fui 7-3 por detrás, pero me sentí bien. Fue un partido duro, una primera parte jugada a gran ritmo y se decidió en la segunda.

Y el domingo llega la final.

–Será un partido muy complicado. Simplemente porque está en un momento muy dulce. Al final, estar doce meses, como se dice, tocados por la varita mágica es imposible y ahora mismo Erik está con mucha confianza. Le sale todo y está en racha. Cuando un pelotari está así es súper peligroso y me espero un encuentro muy difícil.

¿Dónde cree que está la clave en la revancha del Manomanista?

–En el partido del domingo ya se vio. Erik ataca mucho. Joseba le hizo mucho daño con el saque, pero en el peloteo Erik juega muy rápido, no te deja opciones para pensar y a la mínima acaba enseguida. Es muy difícil jugar contra él. Pienso que no le puedo dejar que ataque él, tengo que atacar yo. Tengo que ser agresivo y acertar a la hora de buscar los ángulos.

¿Qué cree que debe mejorar para hacerse con la txapela?

–Ha habido fases. El otro día en la segunda parte resté y saqué muy bien, pero en la primera parte no lo hice tan bien. Si dejas la pelota adelante, todos acaban y Erik en este momento, cómo está, te acaba todas. Tengo que intentar restar bien y a ver que tal se da.

Otra final que será especial en lo personal tras caer en el Manomanista ante el mismo rival.

–Jugar contra Erik siempre es especial. Se ha visto que lo de él no fue una casualidad, que juega muchísimo y también que ha venido para quedarse. Ojalá nos acostumbremos a jugar en contra porque será buena señal.

¿Jugar dos finales tan seguidas contra el mismo adversario hace que cambie la manera de plantear el partido?

–Simplemente veo la final como otra oportunidad que me he ganado yo y que tengo en mi carrera para disfrutar de estos días y de estar otra vez en la lucha, que para mí es lo más importante. Estoy ilusionado, con muchas ganas y motivado para el domingo.

Lo que está claro es que los resultados le sonríen en la jaula. ¿A que cree que se debe?

–Al final también he perdido partidos en el Cuatro y Medio. También hay que tener mucha suerte y en los últimos años, en los momentos importantes no he tenido ninguna lesión. Son muchas circunstancias, me han salido bien, pero por eso mismo digo ya que vendrán mal dadas y que también voy a caer en cuartos, en semis o incluso en octavos algún año. Cuando lo logras no lo valoras tanto, pero es muy difícil estar ahí en la lucha. Siempre soy un pelotari que le da mucho valor a eso y ahora me espera un partido muy complicado, pero a la vez es una motivación extra y lo voy afrontar con mucha ilusión.

¿Qué siente al haber hecho historia logrando estar en cinco finales de forma consecutiva?

–Son datos que están ahí, pero no soy de darle vueltas a esos datos. Simplemente porque quiero estar muchos años y siempre digo que quedarme con los logros que he conseguido o quedarme demasiado tiempo dándole vueltas a las derrotas que he tenido, no me vale para nada. Lo único que puedo hacer para mejorar es entrenar día a día. Hoy lo de hoy, mañana lo de mañana y llegar bien al partido de ese fin de semana y centrarme solo en ello.

El foco puesto en el presente.

–Así es. Darle vueltas a la final que perdí hace un mes no me sirve de nada. Lo hecho ya esta hecho. Lo conseguido está conseguido y las derrotas que he tenido también. No va cambiar nada si pienso en una cosa u otra. Me tengo que centrar en intentar dar lo mejor que tengo en este momento.

Eso requiere un importante trabajo mental. ¿Cree que ha crecido en ese aspecto?

–No lo sé. Puedo decir que he mejorado y que llegue el fin de semana y perfectamente puedo jugar mal otra vez. Nunca sabes lo que vas a hacer. Para mí están siendo semanas importantes. Me quedé muy jodido y fue un golpe terrible, no por perder la final del Manomanista, si no por no jugar bien. Darle la vuelta requiere un tiempo y no lo hemos tenido. Enseguida llegó otro campeonato y ha sido un examen importante para mí y pienso que estoy respondiendo bien. Ahora toca el partido más difícil.

