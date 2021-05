El sueño infinito de Albisu

Altuna III-Mariezkurrena II 14

Peña II-Albisu 22

Duración 50:24 minutos.

Saques 1 de Altuna III (tanto 11) y 2 de Peña II (tantos 6 y 17).

Faltas de saque 1 de Peña II.

Pelotazos a buena 376.

Tantos en juego 7 de Altuna III, 7 de Peña II y 4 de Albisu.

Errores 3 de Altuna III, 6 de Mariezkurrena II, 4 de Peña II y 1 de Albisu.

Marcador 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-4, 4-4, 4-8, 5-8, 5-14, 6-14, 6-15, 7-15, 7-18, 11-18, 11-19, 12-19, 12-20, 14-20 y 14-22.

Incidencias Partido de la tercera y última jornada de la liga de semifinales del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Sin público. En el primer partido, Urrutikoetxea y Aranguren ganaron a Agirre e Imaz (22-18). En el tercero, Salaberria y Oier Etxebarria, a Alberdi y Salaverri II (11-22).

Bilbao – "No pensé que la pelota me debía una final", dice Jon Ander Albisu con una sonrisa cincelada en su rostro granítico en medio del frontón Bizkaia de Bilbao, un escenario en el que le crecieron las pesadillas. El sueño del zaguero de Ataun de coronarse campeón del Parejas se rompió en 2013 con el tendón de Aquiles de Pablo Berasaluze. Aquel día, el joven guipuzcoano perdió en apenas 21 minutos sus opciones de txapela. La mala suerte se cebó con el vizcaíno y el ataundarra e impulsó a Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta.

Ocho años después, el sueño de Albisu se volvió a hacer carne en el mismo escenario. El guardaespaldas fue el faro de Jon Ander Peña en el decisivo envite por entrar en la final del domingo, donde ya estaban instalados Danel Elezkano y José Javier Zabaleta. Jokin Altuna y Jon Mariezkurrena colapsaron ante una combinación seria y bien trabajada. Un dato: 63 de los 81 pelotazos que dio el de Berriozar fueron por detrás del cuadro siete. Demasiada distancia entre los zagueros.

Albisu puso el alma, el martillo, el activismo; Peña II no se arrugó: empezó con una falta de saque y no cortocircuitó, apeló al pelotazo largo para desarmar a Altuna III, al que no querían ver ni en pintura, y al remate en las situaciones claras. Exceptuando algunos momentos de precipitación en el epílogo, el tolosarra eligió con veteranía las pelotas más adecuadas.

En un envite en el que cabía esperar gran igualdad dados los precedentes (dos 22-21), el equilibrio solo duró los primeros cartones. Se registraron empates en el primero, segundo y cuarto tanto. A partir de ese instante, al que se llegó con mucho ritmo, una dejada del tolosarra que besó la chapa, Albisu fue el metrónomo. En la zaga estuvo la diferencia. Los de Baiko Pilota se escaparon hasta el 4-8 de un tirón, alimentados por un derechazo de Albisu, un saque de Peña, un error de Altuna III y un saque-remate –un gancho quirúrgico– del tolosarra. Una escapada del guardaespaldas de Ataun dio cierto aire a los de Aspe, pero el ataundarra se desquitó a base de garrotazos, desactivando el peligro de Altuna III. Abrieron una brecha de nueve tantos. El leit-motiv azul fue claro: destrozar al zaguero de Berriozar. Se fueron al segundo descanso de la televisión con mucho trabajo hecho (7-18).

Entonces, el campeón del Cuatro y Medio se abrazó al funambulismo y el enredo para sobrevivir. Un saque puso pimienta al duelo (11-18). Un cortadón de Peña por la pared recuperó el timón, pero el amezketarra siguió a tumba abierta. Con ambición. Sufriendo Mariezkurrena, lejos del frontis, Altuna buscó la reacción. Se acercaron 14-20.

A Peña II no se le encogió el brazo y una parada al txoko devolvió el saque a los azules. Un dos paredes de Altuna III a la chapa de contrachancha finalizó el partido. Albisu espanta las pesadillas. El sueño infinito de la txapela continúa 8 años después.

cto. de Parejas de la LEP.M

CLASIFICACIÓN (LIGUIILA DE SEMIFINALES)

g p pf pc pt 1. Elezkano-Zabaleta 2 1 57 37 2 2. Peña II-Albisu 2 1 52 53 2 3. Altuna-Mariezkurrena 1 2 43 65 1 4. Ezkurdia-L. Galarza 1 2 60 57 1

cto. de Parejas Promoción

CLASIFICACIÓN (LIGUILLA DE SEMIFINALES)

g p pf pc pt 1. Alberdi-Salaverri II 2 1 55 53 2 2. Elordi-Garmendia 2 1 51 51 2 3. Zabala-Erostarbe 1 2 46 65 1 4. Salaberria-Etxebarria 1 2 61 55 1

