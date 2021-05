José Javier Zabaleta, un zaguero "especial"

"Es un zaguero especial", dicen Abel Barriola, Aitor Zubieta y David Merino. Los tres exprofesionales militaron en Aspe y coincidieron José Javier Zabaleta desde sus primeros compases en el campo profesional, al que aterrizó con apenas 19 años y la etiqueta de estrella emergente en el campo aficionado. El guardaespaldas de Etxarren debutó el día de Reyes de 2011 en el frontón Astelena de Eibar y en apenas unos meses, su empresa le alineó como suplente en el Campeonato de Parejas de Primera. Fue, además, en un partido comprometido por lo especial del escenario: Carnaval en Tolosa. El navarro se unió a Yves Xala para derrotar a los, a la postre, campeones de aquella edición, Aimar Olaizola y Aritz Begino. Aquel día voltearon un 18-14 y muchos apostadores se fueron con los bolsillos agujereados; otros, los que cogieron 100 a 30 con las mayores diferencias coloradas, llenaron sus carteras. Eso ocurrió el 7 de marzo de 2011.

Desde entonces, ha llovido mucho y mucho se ha removido la carrera del etxarrendarra. Fue campeón en 2013, en su primer torneo como titular, junto Juan Martínez de Irujo. Además, en su fructífera carrera en el Parejas, en la que ha compartido gerriko con Joseba Ezkurdia (2014, 2015 y 2018), Elezkano II (2017 y 2021), Iker Irribarria (2019) y Erik Jaka (2020), suma otro título más, en su tercera participación con Ezkurdia; estuvo en la final de 2019 y en solo una ocasión ha quedado fuera de las semifinales: en 2014. De hecho, Zabaleta no ha suspendido un solo partido en el Parejas y ya son 137 consecutivos desde el 22 de diciembre de 2012. La del domingo en Bilbao será su cuarta final con el cuarto delantero distinto: el vizcaino Elezkano II.

"Desde siempre se ha visto que Zabaleta era un superclase. Es un zaguero diferente por tres cosas: la pegada, lo fácil que lo hace y la elegancia. Ahora, además, está en su madurez y se le ven pocos puntos débiles. Une madurez física, técnica y mental para alcanzar el mejor momento en su carrera", desgrana Abel Barriola, zaguero poseedor de la Triple Corona y compañero del etxarrendarra durante seis campañas. "Todo lo hace bien y eso le está llevando a marcar diferencias. Todavía le falta camino por recorrer, pero es uno de los mejores zagueros de muchos años", remarca el campeón del Parejas de 2014, quien añade que "por su elegancia José Javier es distinto al resto. Cuando un zaguero hace todo lo que hace bien, es muy difícil ganarle. No se trata de qué hace bien sino de cómo lo hace. Jugar tanto es difícil, pero hacerlo así, es algo fuera de lo normal. Es un pelotari que vale una entrada. Transmite una cosa: ilusión".

Rebuscando entre sus recuerdos, Abel, que actualmente actúa como comentarista de ETB Kantxa, señala que le llamó la atención "la percha". "Enseguida ves a un deportista si es atlético, porque se nota en su forma de moverse, de andar. Eso lo transmite. Tiene cualidades especiales", concreta.

Zabaleta es de Sakana. A apenas unos kilómetros reside Aitor Zubieta. El de Etxarri-Aranatz comparte ADN pegador con el navarro. "Le conozco desde que era un chaval y siempre me ha gustado. Siempre se ha visto que tenía madera. Los últimos tres años ha alcanzado su madurez. Con 30 años está en un estado en el que da el 100%. Está jugando muchísimo", concuerda el exprofesional de Aspe, campeón del Parejas en 2010 y finalista en 2015. "José Javier es el zaguero con mejor encuentro con la pelota que visto nunca. Suma velocidad de brazo, inercia del cuerpo y fuerza de piernas. Los zagueros trabajamos durante años para conseguir eso. Él logra de forma natural ese trabajo. Imprime un toque diferente", certifica el guardaespaldas etxarriarra, que estuvo en Aspe hasta su retirada en 2017 por culpa de las lesiones en sus rodillas. "Todos los pelotaris entrenamos ese aspecto. Mucho del trabajo técnico se basa en eso, pero José Javier tiene una coordinación más fácil con la derecha. La izquierda la ha tenido que trabajar más", explica Zubieta.

David Merino debutó una campaña antes que Zabaleta y se coronó campeón con Titín III en 2012. Nunca jugaron en contra en el campo aficionado, pero sí en Aspe. "Para mí es el número 1. No tiene solo pegada, sino que sabe estar en el frontón y cubre el txoko y el ancho. Solo ver cómo le sale la pelota de la mano es un espectáculo. Es superior al resto", determina el de Villar de Torre, quien explica que "el delantero está cómodo con él porque sabe que va a tener las espaldas cubiertas". "Si tuviera que ponerle un defecto es que no tiene un gran voleón, pero es que tampoco lo necesita, porque domina el 99% de los tantos", recita el riojano, quien argumenta que "jugar contra José es complicadísimo, porque sabes que vas a estar dominado. Tiene un golpe especial. Para mí, es el número 1 de los zagueros que he visto desde el año 2000 en adelante. Es el más completo que he visto nunca".

Un parejas de zagueros "Albisu y Zabaleta han sido los dos mejores del Parejas. Están en su madurez", cuenta Barriola. Los dos zagueros finalistas son las estrellas de la presente edición del Parejas y se miden el domingo en el Bizkaia. Un espectáculo. "El material ha ayudado para que sean protagonistas. Me alegro mucho", certifica Zubieta, quien recuerda a Rezusta: "Es injusto que ahora no se le esté teniendo en cuenta. En septiembre era el mejor y ahora parece que se le da de lado". Merino, por su parte, coincide en la idea del material y espera "una gran final".

