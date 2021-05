Zabaleta: "Llevo tres txapelas y cuatro finales, pero quiero más"

Eibar – José Javier Zabaleta (8/3/1991) se erigió el pasado domingo en el mejor pelotari de la final del Campeonato de Parejas de la LEP.M, una cita sin público en la grada del frontón Bizkaia de Bilbao en la que el zaguero de Etxarren se caló su tercera txapela como profesional. La primera la consiguió con Irujo en 2013. La segunda, en compañía de Ezkurdia en 2018. Y la más reciente, junto a Danel Elezkano, con el que arrolló a Peña II y Albisu (22-7). Pero no queda ahí la cosa. No hay duda de que destacó por encima del resto en el último partido del torneo, con cinco tantos en su haber, incluidos dos derechazos al rebote, pero tampoco la hay de que ha sido el gran dominador de un campeonato de más de cuatro meses de duración y del que, con la txapela ya en su poder, el navarro hace balance.

¿A qué le sabe esta txapela?

–Estoy muy contento, sobre todo porque ves felices a los de casa y a los de tu alrededor. Es una pena porque no he podido celebrarla con ellos como se merece, pero sabe muy bien porque ha habido mucho trabajo por detrás y, al final, cuando trabajas mucho para conseguir algo, sabe mucho mejor.

Se le notó muy emocionado al llegar a 22 e incluso se le escapó alguna lágrima...

–Es que ganar una txapela es un momento muy bonito. En otras ocasiones igual no se me ve tanto, pero creo que me ha pasado lo mismo. Me acuerdo de mi prima y de mi padre, que ya no están aquí, y todo esto que estoy consiguiendo es para ellos, y es una pena que no puedan estar aquí para celebrarlo. Son momentos especiales en los que me acuerdo de ellos y ya está.

Contaban Aitor Zubieta, David Merino y Abel Barriola en la semana previa a la final que Zabaleta lo tiene todo para jugar a pelota. ¿Cómo le sientan los halagos?

–No suelo hacer mucho caso a la prensa, pero es verdad que me mandaron una foto con sus comentarios, y ver lo que dicen sobre mí los que han sido mis compañeros, tres súper zagueros y tres números uno, me pone muy contento. Pero no me conformo e intento trabajar cada día para mejorar a Zabaleta.

¿Considera que el tiempo le ha hecho mejor pelotari?

–Puede ser. La verdad es que estoy en un momento bueno. Otros años también he tenido momentos buenos, pero quizá he sido un poco más irregular que ahora, sobre todo en este campeonato en el que Danel (Elezkano) me ha ayudado muchísimo. He estado haciendo las cosas bien varios partidos, pero todavía tengo margen para mejorar.

Ha hecho un buen campeonato y en la final dio la talla.

–Sí, menos mal (risas). Es verdad que Danel (Elezkano) sujetó el partido en los primeros tantos y eso me ayudó para brillar un poco más en la segunda parte y sacar nuestro mejor juego. Como en muchos partidos de este campeonato, en la final también nos salieron las cosas, pero tengo que destacar que hemos trabajado muchísimo durante los últimos cuatro meses y todas las cosas que hemos hecho bien dieron su fruto el domingo.

Tercera txapela del Parejas en cuatro finales. ¿Qué ve cuando echa la vista atrás?

–No lo sé, pero yo quiero más. He llegado a cuatro finales con cuatro delanteros muy grandes y la muestra es las txapelas que están consiguiendo todos y las que consiguió Irujo en su época, pero seguiré trabajando para jugar más campeonatos e intentar conseguir más txapelas.

Se le nota ambicioso...

–Creo que, desde la lesión de tobillo que tuve en 2015, ha crecido mi ambición. Tengo más ganas de ganar y la verdad es que por eso me entreno como lo hago ahora, para ser el mejor.

Repasemos la final: de perder 3-6, pasaron a ganar 22-7. ¿Cómo lo explica?

–Creo que Peña y Albisu empezaron bien, pero Danel (Elezkano) también. Él siguió haciendo las cosas igual de bien, entrando a cada pelota en el momento en el que tenía que entrar, dejándome las que me tenía que dejar y yo aprovechando un poco más el pelotazo cuando tenía pelota adelante. Le solté mejor y, al abrir huecos, Danel (Elezkano) es el especialista número uno en aprovechar esas ocasiones. En la segunda parte del partido sumamos muchísimo como pareja y, cuando te salen las cosas, se disfruta más.

Y no suele resultar sencillo disfrutar en una final...

–Es cierto, pero en los últimos tantos el resultado nos ayudó a gozar en la cancha, a echar la pelota donde quieres y a disfrutar.

¿Dónde ha dormido la txapela?

–En casa, con las otras. Y ahí se quedará. La madre ya tendrá tiempo de colocarla donde a ella más le guste, como ha hecho con las demás.

Y ahora, a por el Manomanista.

–Es el siguiente objetivo y llega un fin de semana después de ganar el Parejas. Todo viene muy rápido y con muy poco tiempo para recuperar y para preparar el mano a mano. Intentaré aprovechar la oportunidad que me ha dado la empresa, que es de agradecer, y a ver si puedo hacer las cosas bien, sacar mi mejor versión y dar todo lo que tengo dentro. Y si puedo dar algún susto al contrario, más que mejor.

Va a llegar sin apenas preparación.

–Mi idea es hacer un par de entrenamientos, uno el martes y otro el jueves, para ver qué tal y para a ver si me hago un poco a las distancias.

Y va a entrar en un territorio que en los últimos años se ha convertido en coto privado de los delanteros.

–Es una nueva ilusión y una oportunidad para hacerlo bien en otro campeonato en el que los zagueros lo tenemos difícil, pero no por eso voy con menos ganas de intentar hacer las cosas bien.

DAnel Elezkano

"Disfruto mucho con Zabaleta"

Elogios. Danel Elezkano y José Javier Zabaleta comparecieron ayer ante los medios de comunicación en el complejo deportivo de Unbe, en Eibar, donde el delantero de Zaratamo no escatimó en elogios al hablar del zaguero de Etxarren: "No es cuestión solo del partido del domingo. Es algo que ya deja de sorprender. Está mostrando una pegada tan grande, durante tanto tiempo y siendo tan regular... Disfruto mucho jugando con él. Verle disfrutar es un placer. También tenemos una gran relación fuera de la cancha, que es fundamental en el Parejas".

