Activadas nuevas medidas de apoyo a autónomos, pymes y alquiler de viviendas en Navarra

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles un decreto ley foral que incorpora nuevas medidas de apoyo por la crisis del coronavirus a distintos sectores de la Comunidad foral, como los trabajadores autónomos, las pymes, las personas que viven en alquiler o las víctimas de violencia de género, además de nuevas decisiones en el ámbito fiscal. CONSULTE AQUÍ EL DECRETO.

Se trata de un decreto que complementa al que ya aprobó la semana pasada el Gobierno de Navarra, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, que ha comparecido acompañado del consejero Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, y de la consejera de Relaciones Ciudadanos, Ana Ollo.

El vicepresidente Remírez ha explicado al respecto en conferencia de prensa que, mediante decreto de ley foral, se recogen en primer lugar una serie de medidas en materia de política fiscal, entre ellas la ampliación del plazo de presentación e ingreso de autoliquidaciones del IVA.También se procede a la suspensión del pago fraccionado del IRPF del primer y segundo trimestre para los aproximadamente 25.000 autónomos navarros, lo que tendrá un impacto económico de unos 27 millones de euros.El consejero ha afirmado que no se trata de suspender el pago de la cuota de autónomos, que es competencia de la Seguridad Social, sino del pago fraccionado del, que sí corresponde a Navarra.También se ha acordado la suspensión de pagos dey de los pagos de tramitación de procedimientos tributarios y se establece un. Asimismo, se mantienen los contratos públicos ya en vigor que puedan verse afectados por el estado de alarma.En materia de, en concreto en lo referido a los recursos de atención a víctimas, como centros de urgencia o casas de acogida, se dejan sin efecto los tiempos máximos de estancia durante el estado de alarma.Remírez ha comentado que no hay constancia de un aumento de denuncias por violencia machista durante el confinamiento, aunque ha destacado que esta situación puede incrementar el riesgo.El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos,, ha informado de varias modificaciones de la normativa sobre, que es "un derecho básico que se debe garantizar en todo momento", sobre todo a familias en situación de vulnerabilidad.Así, se han modificado los programas. En el primero se amplía la edad de los beneficiarios y se extienden sus beneficios a las personas desempleadas a partir del 14 de marzo.Se renuevan automáticamente hasta el 31 de junio las subvenciones concedidas en este momento, ampliando las mismas en todos los casos hasta un 75 % de la renta.Por ello, el Gobierno de Navarra propone a las empresas arrendadoras que, ya que van a ver asegurado hasta un 75 % de la renta, establezcandel resto del precio del alquiler a estas familias.Se plantea asimismo la posibilidad de realizar actuaciones deen los mismos portales y de prorrogar las cédulas de habitabilidad hasta el 31 de diciembre. También se plantea una línea de apoyo específico para aquellas personas que residen en viviendas gestionadas desde Nasuvinsa que no reciben subvención.El Gobierno de Navarra ha propuesto además al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,, una fiscalidad "más razonable" a las promociones de alquiler, para que tengan un IVA superrreducido o incluso se plantea su devolución. También se le ha propuesto que en el plan de estímulo europeo haya una línea de inversiones en materia de alquiler.Por otro lado, se están realizando gestiones con los navarros que residen permanentemente en el exterior,, o los que no pueden salir de otros países por la crisis del coronavirus, ha indicado la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo.Para atender a estos dos colectivos, el Gobierno de Navarra ha reactivado los canales de atención existentes por correo electrónico (next@navarra.es), teléfono (848425253) o WhatsApp (699312587).La consejera ha transmitido a estas personas "un mensaje de" y les ha instado a continuar en sus domicilios y seguir las instrucciones de las autoridades locales.El Gobierno de Navarra, ha señalado Ollo, está en relación permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que se remiten los contactos de las personas que hacen consultas en ese sentido.Se trata de navarros que están en países como, además de una pareja de navarros que se encuentran en la India.La mayoría de los casos, ha apuntado, se han resuelto satisfactoriamente. Por ejemplo, el pasado domingo Asuntos Exteriores fletó un avión desdeen el que regresaron varios españoles, entre ellos dos navarras.Se ha atendido igualmente a ciudadanos navarros afectados enpor el cierre del espacio aéreo, todos los cuales han podido volver a sus domicilios, y se está en contacto con las casas y hogares navarros en Argentina, Chile y en varias comunidades autónomas.La consejera ha declarado que esta situación puede generar un coste económico para las personas que no pueden regresar del exterior y por ello se está ultimando una línea de ayudas con efecto retroactivo, por lo que la consejera les ha recomendado que guarden las correspondientes facturas.Ollo ha mostrado en esta rueda de prensa la adhesión del Gobierno de Navarra al llamamiento del secretario general de la ONU a un alto el fuego mundial.