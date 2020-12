CCOO y UGT preacuerdan el convenio de oficinas en Siemens Gamesa, con 1.600 empleados en Navarra

pamplona – CCOO y UGT han firmado el preacuerdo del tercer convenio de oficinas en Siemens Gamesa, que afecta en Navarra a 1.600 personas. El convenio contempla contención salarial para 2021, con un incremento salarial del 2,5% para 2022 y del 2,7% para 2023. Las tablas salariales oscilan desde un mínimo de 25.000 euros anuales en una posición administrativa hasta los 52.000 euros de una posición de responsabilidad. Incluye una compensación para el colectivo de personas trabajadoras en Navarra de 550 euros por trabajador como compensación por no haber tenido comedor debido a la pandemia. El preacuerdo recoge la ampliación de las condiciones del ERE de 2018 hasta el 31 de diciembre 2023. Además, se crea una mesa de empleo ante situaciones de pérdida de empleo, al menos durante dos meses, que evite despidos individuales o colectivos mediante la búsqueda de medidas no traumáticas. En caso de no encontrar soluciones, se aplicarán indemnizaciones de 45 días por año sin límite de mensualidades, así como prejubilaciones desde los 55 años con un tope salarial de 80.000 euros anuales. El convenio recoge un complemento por teletrabajo de 55 euros brutos mensuales que se cobrará con independencia del número de días que se trabaje desde casa, desde uno a cuatro días.