Trabajadores temporales públicos piden en Pamplona puestos fijos

pamplona – Trabajadores temporales públicos de Navarra reivindicaron ayer la fijeza para los empleados públicos "en abuso de temporalidad" así como la paralización de las OPE de estabilización.

Convocados por la Asamblea de Trabajadores Públicos Temporales de Navarra (ATPTN), varias personas se concentraron a mediodía, frente al Monumento a los Fueros en el Paseo Sarasate de Pamplona, portando globos amarillos y grises y carteles con el número de años que llevan trabajando de forma temporal en la Administración. También desplegaron una pancarta con el lema 'Stop OPE (des)estabilización. Fijeza ya'.

Asimismo, se leyó un manifiesto en el que se criticó que las Administraciones Públicas "han ejercido sobre los trabajadores temporales una utilización injustificable de los sistemas de contratación y gestión laboral, que ha derivado en el abuso sobre estos trabajadores y ha producido tasas de temporalidad superiores al 30%".

Los convocantes reprocharon que "a esta situación de indefensión y precariedad", las diferentes administraciones proponen "una carrera ciega y desenfrenada de OPEs que penalizan la experiencia e ignoran los años de servicio". En este sentido, destacaron que "los poderes públicos del Estado no han respetado la legalidad puesto que no han procedido a la correcta transposición de la Directiva Europea 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999" que "debería haberse hecho efectiva con anterioridad al 10 de julio de 2001", lo que ha derivado en "un abuso de la temporalidad en las administraciones públicas que debe ser debidamente sancionado". "Las supuestas medidas para evitar la temporalidad en las administraciones públicas, consensuadas con los sindicatos que las negocian, basadas en OPEs masivas, no han resuelto la problemática sino que la han agravado, dando lugar a miles de ceses de trabajadores en fraude de ley por abuso de la temporalidad", censuraron.

Por todo ello, exigieron la paralización de "esos falsos procesos de estabilización" al entender que "son contrarios al Derecho Comunitario, dado que su resultado es incierto para los empleados públicos temporales en abuso de temporalidad y están abiertos a candidatos que no han sido víctimas de tal abuso".

Por otro lado, demandaron una auditoría de los puestos de trabajo ocupados por empleados públicos "en abuso de temporalidad y/o fraude de ley" y la suspensión, mientras ésta se realiza, de "todo proceso que conlleve el cese o despido de personal temporal que pueda estar en abuso o fraude hasta la regularización de las personas en abuso". Asimismo, reclamaron la anulación de "los ceses y despidos que ya se hayan llevado a efecto" con la "readmisión y mantenimiento en el empleo hasta que finalice la auditoría".

Igualmente, pidieron "la modificación del ordenamiento jurídico interno en materia de relaciones laborales en el sector público para establecer sanciones suficientemente disuasorias para las administraciones que no cumplen y que a su vez tengan un efecto protector y reparador sobre las personas víctimas" del "abuso de temporalidad".