Emprender para perseguir los sueños

tres profesionales innovadores aconsejan a alumnos de fp de Burlada que ‘crean en su idea’ y la compartan

"Estudié dietética y me dediqué a ello 13 años, pero ahora me dedico a montar escape rooms". Esta es la historia de Isabel Laborra, que se escuchó ayer en el centro integrado de Formación Profesional de Burlada, donde destacados emprendedores pertenecientes a los sectores profesionales a los que está orientada la formación del centro conversaron con los alumnos y les contaron su experiencia profesional emprendiendo. En la charla participaron Pablo Alonso, fundador junto a su mujer de Urban Sons y Banur construcciones; Nerea Burguete, creadora del centro de estética Nea make up & beauty; e Isabel Laborra responsable del primer escape room infantil, llamado EscapeOZ.

Estos charlas con emprendedores anticipan la implantación, a partir del curso 2021-2022, de las nuevas aulas de Emprendimiento con las que va a contar la red pública de FP de Navarra, y que ya se ha celebrado en distintos centros educativos.

Emprender desde cero Pablo Alonso, explicó que al principio trabajaba en el departamento de exportación de una empresa. "Pero me lancé a emprender con mi mujer, que es socia conmigo de los proyectos, Andrea Carrera". El inicio, en 2010, consistió en traer a Pamplona vespas V53 Urban Style, la cuales vendía en una tienda donde también ofertaba ropa. "Al final emprendes pensando que vas a hacer una cosa, pero la vida te lleva a otras cosas. Vimos que la ropa tenía salida y mucha más rotación, entonces fuimos comprando más ropa y a raíz de ahí crecimos y montamos tiendas en Navarra, País Vasco y Madrid", detalló. Sus proyectos profesionales no se quedaron allí: una empresa danesa se interesó por el diseño de sus tiendas de ropa, y les encargó diseñar la construcción y la fabricación de todas sus tiendas. "Empezaron a darme proyectos, en España y fuera, contraté a un arquitecto, fuimos creciendo hasta ser 20 personas y acabamos haciendo tiendas, comercio y hostelería por todo el mundo. Así empezó Banur Construcciones", manifestó. Entre las empresas con las que ha colaborado para realizar construcciones y en algunas también diseños de interiores están Burger King, Mango, Nike, Phone House. "A raíz de ahí, como ya estábamos metidos en el mundo de la construcción, empezamos con obra pública, a licitar concursos de obra pública y ahora estamos muy contentos", subrayó. Entre los consejos que ofreció a los alumnos del CI de FP de Burlada se encontraban apostar por las ideas propias y compartirlas. "Lo ideal es tener una idea diferenciadora. Muchas veces si algo no existe es porque no funciona, pero si no lo pruebas nunca vas a saber, y tal vez funciona y igual te lleva a otra cosa", animó Pablo Alonso.

"Creo que si tienes una idea tienes que creer en esa idea, pero también compartirla para aprender. Yo al principio creía que tenía la formula de coca cola, y en el banco les decía que no la contasen", contó. Sobre el miedo al fracaso, que puede asustar a muchos de los alumnos, les comentó que "si algo no funciona no funciona, habéis aprendió un montón con el fallo. Pero si nunca lo intentas no lo vas a saber", aseguró.

de dietista a "escaper" Por su parte, Isabel Laborra detalló que a pesar de estudiar y ser experta en nutrición ahora le apasiona organizar Escape rooms, a través de su empresa EscapOZ. Al terminar la carrera, estuvo 13 años trabajando de dietista con su propia consulta. "Después trabajé de empleada en colegio, hospitales. Ahí me di cuenta de que no sirvo para ser empleada, me tienen que dejar desarrollar todo lo que tengo dentro, en la consulta tampoco podía hacerlo", aclaró a los alumnos.

En 2018, a raíz de pasar un fin de semana de cumpleaños, campanadas y excursiones en el monte con su hijo y 19 niños de 10 años, descubrió que era feliz y quería dedicarse a realizar ese tipo de actividades lúdicas. "Entonces a mi hijo le invitaron al escape room, y como no había solo de niños, tenía que acompañarle un adulto. Alguien dijo que ya podía haber un escape room exclusivo para niños y pensé que eso sería lo mío. Entonces, me formé y lo creé", apuntó.

Sobre las reflexiones que pueden ayudar a los posibles jóvenes emprendedores, Laborra manifestó que invertir en el márketing y las redes sociales es muy necesario. "Hace falta llegar a la gente, porque si no nadie te conoce", agregó.

Sobre los futuros fallos que puedan cometer, informó que "hay que saber reaccionar con templanza, ver las opciones para solucionarlo sin alterarse mucho y no buscar el culpable, sino que es mejor hablarlo al final", relató. Laborra también alertó contra los tiempos de la burocracia. "En mi caso, para conseguir unos permisos en el ayuntamiento me salvo el arquitecto, porque yo casi perdí la paciencia. Hay que saber rodearse de buena gente que te ayude", destacó.

Nerea Burguete, explicó que creó hace dos años un centro de estética en el Soto Lezkairu y Sarriguren, llamado NEA make up & beauty, y que emplea a seis trabajadoras. Su negocio se enfoca en el maquillaje, la enseñanza del maquillaje y el cuidado del cuerpo y rostro. Sus inicios profesionales comenzaron al salir de realizar un curso de estética, cuando sus ganas de aprender le llevaron hasta escuelas de Barcelona Stick Art Studio, Cristina Sorli, Work Experient en Madrid, donde se especializó. "Está en continuo movimiento recibiendo y ofreciendo cursos de formación".

"Al principio empiezas haciendo cosas a domicilio. Finalmente decidí emprender y aposté por montar mi local en el barrio de Lezkairu porque me parece una zona de gente joven, es una zona en fase de crecimiento y novedosa en Pamplona, en definitiva el barrio de moda", apuntó.

Como sugerencias, Burguete expresó a los estudiantes que dediquen bien sus futuros esfuerzos a tener buenas nociones de contabilidad, o dejarse asesorar sobre este aspecto. "Como autónoma, tienes que ver la rentabilidad de las cosas que ofreces o que compras. Saber a quién te quieres dirigir también es importante", informó. "Asimismo, es bueno actualizarse, seguir formándose y especializarse, algo que en estética es imprescindible, como en la vida en general", subrayó.

