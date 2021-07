Navarra todavía no aplica la rebaja del tributo de matriculación y paraliza el sector

Las matriculaciones de coches en Navarra se han paralizado este mes después de que todavía el Gobierno foral no haya aplicado la modificación normativa sobre este impuesto que aprobó el Estado y que salió publicada en el BOE el 10 de julio.

Los concesionarios están preocupados, ya que aunque han mantenido al actividad con ventas, no pueden matricular dichos vehículos porque la herramienta informática de Hacienda no ha actualizado los nuevos tramos de emisiones de CO2, debido a que el Gobierno de Navarra no ha aprobado en sesión y publicado posteriormente en el BON la rebaja del impuesto de matriculación y los cambios que conlleva.

A LA ESPERA



El sector está esperando a que el Ejecutivo navarro dé luz verde a esta modificación del tributo, que se vio obligado a realizar el Estado después de aprobarse una enmienda el pasado junio en el Senado.

El 1 de enero de este año entró en vigor la subida del impuesto de matriculación por el protocolo europeo de homologación de emisiones WLTP.

Sin embargo, la oposición de las fuerzas políticas a esta medida en el Senado, hizo que el pasado junio el Estado tuviera que rectificar y suspender ese incremento del tributo durante 2021.

UNA MEDIA DE 800 EUROS MENOS POR VEHÍCULO



De esta forma, una vez que salió publicado en el BOE el 10 de julio entró en vigor una rebaja del impuesto un día después, que supone una media de 800 euros en cada vehículo matriculado.

Sin embargo, como Navarra tiene competencias en esta materia, debe pasar esta modificación de la norma, incluida en la Ley de medidas contra el fraude fiscal, por sesión de gobierno para darle luz verde y pueda ponerse en marcha en la Comunidad Foral.

"UNA DISMINUCIÓN DRÁSTICA DE LAS MATRICULACIONES EN JULIO"



Sin embargo, varios concesionarios denuncian que todavía este paso no se ha dado y esto va a perjudicar a las matriculaciones de julio, que "van a descender de manera drástica". La disminución del impuesto de matriculaciones afecta aproximadamente a entre un 60% y un 70% de los coches que se venden en Navarra.

LOS CAMBIOS POR TRAMOS



El cambio introducido en julio supone la exención de tributación de aquellos vehículos que emitan menos de 144 gramos de CO2 por kilómetro (antes el tramo era de 120 gramos o menos).

Aquellos coches que desprenden entre 145 y 191 gramos de CO2 por kilómetro abonarán un 4,75% (antes este intervalo se movía entre los 121 y 159 gramos).

De esta forma, los vehículos de entre 192 y 239 gramos de CO2 por kilómetro tendrán un impuesto de matriculación del 9,75% (antes este porcentaje se realizaba para los coches entre 160 y 199 gramos por kilómetro); y por último, a los vehículos que emitan más de 240 gramos de CO2 por kilómetro se les aplica un 14,75% de tributo (antes ese umbral era para los de más de 200 gramos por kilómetro).

"NO PUEDE SER TAN COMPLICADO INCLUIR LOS TRAMOS EN LA APLICACIÓN"



Los concesionarios solo piden que se solvente cuanto antes esta situación, ya que consideran que "no puede ser tan complicado cambiar los nuevos tramos en la aplicación informática que utilizan para tramitar la matriculación con Hacienda Foral".