Situación en la planta de VW Navarra

Sin ánimo de crear confusión, en Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) tenemos una opinión al respecto de lo que está ocurriendo estos días en la planta de VW Navarra, y esto es lo que queremos transmitir a la plantilla y a la sociedad navarra.

A la plantilla le decimos que nuestro compromiso es con ella. Que hasta ahora, hemos colaborado en todo los que nos ha sido posible por mejorar las condiciones y cantidades de trabajo, antes y después de la pandemia. Nuestro trabajo no ha sido fácil ya que somos una fuerza sindical pequeña, aunque trabajadora. Hemos sido conscientes de lo que hemos firmado, lo hemos defendido y hemos dado la cara siempre. En todo momento y escenario hemos sido coherentes con nuestras decisiones y, la verdad, pensamos que hemos contribuido aceptablemente a aumentar el nivel de esta planta y al reconocimiento de su plantilla en toda Europa. Ahí está el último reconocimiento como mejor planta europea, galardón merecido por el nivel de trabajo y compromiso de todos y todas. Quisiéramos entrar en los últimos acontecimientos acaecidos estos días con el cese del presidente de la planta D. Emilio Sáenz y la presentación de un nuevo presidente D. Markus Haupt.

Todo se hace muy extraño cuando el último día de trabajo, antes de las vacaciones de julio, se cesa al presidente de VW Navarra. No hay noticias de por qué y todo son interrogaciones por parte de trabajadores y medios de comunicación. A mitad de las vacaciones salta la noticia en un medio de prensa escrita: VW-NA tiene nuevo presidente. Volvemos a las preguntas que nos hacemos sin poder encontrar respuestas al respecto. En el segundo día de trabajo, se celebra una reunión del comité de empresa donde el presidente del comité y el representante de CCOO explican que les ha presentado como miembros del comité europeo junto a los directores al nuevo presidente Markus Haupt. Explican sus buenas intenciones para el desarrollo del coche eléctrico y que se plasmará una nota conjunta para la plantilla. Además, dicen que más adelante se presentará al resto de fuerzas sindicales.

No son formas, llevamos mucho tiempo siendo bombardeados por la dirección de Alemania y de Pamplona con algo que llaman compliance (transparencia, respeto, honestidad, el nosotros en vez de yo....). Nos encontramos con un cese del presidente de la factoría sin explicación de ningún tipo, el cese del gerente de Seguridad sin explicación de ningún tipo y la entrada del nuevo presidente de VW-NA por la puerta de atrás, circunstancias todas que no ayudan a pensar en que todo es por el bien de la planta, sino todo lo contrario. Después de lo acontecido, a quien debía haberse presentado para dar seguridad era a la plantilla y pedir disculpas por la incertidumbre creada. Esta plantilla no se merece seguir preguntándose qué ocurre y qué será del futuro de esta planta, aunque si somos sinceros, estamos convencido que a VW Navarra no le va faltar trabajo, de eléctrico, hidrógeno o lo que quiera que se pueda producir más allá de 2035, esté quien esté de presidente. Aquí tiene estabilidad y productividad, además de calidad y profesionalidad.

Y a la presidenta de Navarra le diremos que se deje ya de discreción y cautela. No hace falta que entre al detalle de lo que trata al respecto del coche eléctrico, pero sí es necesario saber el bruto de las conversaciones que puedan tener, además de incorporar al comité de empresa de Volkswagen Navarra en esas conversaciones.

Con todo esto, nuestro tirón de orejas a esta dirección que cada día tiene menos en cuenta el apoyo que desde Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) hemos dado a la solución de los problemas actuales y pasados, y que, si de verdad quiere contar con nuestro apoyo, debe cumplir con ese compliance de la misma manera que nosotros asumimos todas las responsabilidades a las que nos comprometemos.El autor es secretario general de la sección sindical de la Confederación de Cuadros y Profesionales en VW