Chivite garantiza apoyo del Gobierno de Navarra a las empresas de renovables para desarrollar sus proyectos

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, ha garantizado las empresas de energía renovables el apoyo del Gobierno para impulsar la transición energética y cumplir así con los objetivos de descarbonización fijados.

La presidenta ha respondido de este modo a las críticas que desde el sector ha merecido el borrador de la ley de transición energética y que fueron expresadas este mismo martes en Pamplona en el Parlamento. Con esta ley, dijeron desde Enercluster, no se cumplirán los objetivos, al tener "un afán sancionador", no "hacer referencia al desarrollo industrial" y no contar con "objetivos cuantificables".

"Navarra ha consolidado su liderazgo yendo de la mano del medio ambiente", ha dicho Chivite, quien ha recordado en cualquier caso que el 5% del PIB navarro depende de las renovables.

"Es vocación seguir impulsando el liderazgo de las renovables, que cuentan con empresas tractoras y centros de decisión locales".

Chivite ha recordado que Navarra ya aprobó en 2018 su plan energético Horizonte 20-30, que tiene en cuenta aspectos como el almacenamiento la cogeneracion y hidrógeno verde, pero ha advertido de que "los retos son enormes para todos" y de que "el cambio de paradigma no es inocuo".

Un mensaje de fondo, en un momento en el que los proyectos de renovables generan un fuerte rechazo social en el ámbito rural y que se mantendrá con fuerza en los próximos años. "Este es un gobierno verde, comprometido con el eco socialismo", ha dicho Chivite que al mismo tiempo ha querido tranquilizar a las empresas. "Que nadie dude de nuestra decisión por el estímulo verde para incentivar las renovables".

Chivite recordó que Navarra fue pionera y quiere seguir siéndolo y que esto se palpará en los próximos meses. "Ahora con la pandemia casi arrinconada nos pondremos a ello. Navarra es un territorio amigo para la economía verde", ha dicho.