Las empresas de renovables piden cambios en el proyecto de ley de transición energética de Navarra

El proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, que Navarra tramita en estos momentos, no gusta a las empresas encargadas de desarrollar, instalar y gestionar las energías renovables. Así lo han expresado el martes sus máximos representantes en el Parlamento de Navarra, donde comparecieron para informar de un texto que, a su juicio, carece de medidas concretas y no va a facilitar el desarrollo de nuevas instalaciones renovables.

"Echamos en falta objetivos cuantificables", ha dicho Javier Villanueva, gerente de Enercluster, la asociación de empresas de energías renovables, que criticó asimismo la falta de medidas encaminadas al desarrollo del sector industrial navarro. "Ni siquiera se cita la oportunidad industrial que supone. Somos junto a la automoción los principales generadores de empleo de Navarra. Parece que el principal beneficio es que los ayuntamientos sean promotores de instalaciones, pero crear empresas es muy importante y leyendo el proyecto de ley a uno de se le queda la sensación de que la transición energética nada tiene que ver con la industria de las energías renovables".

Villanueva ha defendido en su intervención que es necesario "encontrar un punto de equilibrio entre el respeto medio al ambiente y el desarrollo industrial necesario" y apostó por que exista "un modelo inclusivo entre los grandes proyectos, los proyectos medianos y el autoconsumo". "Habría que promulgar medidas para que se desarrollen por igual estos parques y esto no sucede. La consecuencia es que nos vamos a quedar muy lejos de los objetivos de descarbonización marcados".

En el mismo sentido se ha explicado Joaquín Ancín, presidente de Enercluster y director del área de ingeniería de Acciona Energía. "Me sorprende mucho que en el presupuesto se recojan las sanciones como un ingreso. Esto lo tengo que decir, no me parece una buena práctica", dijo en el arranque de su intervención, antes de concretar algunas de sus discrepancias con el texto.

Definir emplazamientos



A su juicio, es necesario resolver la inseguridad jurídica que existe con las delimitaciones de zona. Es decir, que las empresas sepan dónde pueden y dónde no pueden instalar sus parques renovables. "Pero, cuidado, no nos vayamos a encontrar con que solo podemos instalar 50 megavatios", dijo antes de calificar el borrador leído como excesivamente generalista y poco pegado a la realidad de las empresas. "Corremos el riesgo de que entre tanta comisión se dilate todo en exceso. Alguien tiene que mandar y liderar, asumir las responsabilidades. Se habla de sanciones. ¿A quién se va a sancionar por no cumplir los objetivos? ¿A los parlamentarios si no se cumplen los objetivos?". "Lo que es seguro es que los ciudadanos serán los paganos si no se actúa".

Ancín ha recordado que es la sociedad la que ha pedido a las empresas el desarrollo y las instalación de energías renovables y recordó que todo el mundo quiere que los parques eólicos y solares se instalen con el menor impacto en el paisaje y en los entornos que las acoge. Pero, al mismo ha recordado que lo prioritario es reducir las emisiones. "La lucha contra el cambio climático debe abordarse, más que con un despliegue de acción controlador y sancionadora, al que parece responder el proyecto, desde un compromiso y consenso que dote a las energías renovables de seguridad jurídica en esa lucha".