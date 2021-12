Farmacéuticas, energéticas y bancos, las empresas que mejor pagan a sus empleados en Navarra  

Sometidos a una presión continua, castigados en 2021 por la inflación, a la cabeza de España en la comparación por comunidades y cada vez menos homogéneos, los salarios que pagan las empresas navarras afrontan a final de año su periodo de revisión anual. Y dibujan una escala que tiene a la banca, las compañías energéticas y renovables y al pujante sector farmacéutico como las actividades que, según los datos oficiales, mejor remuneran a sus empleados.



Estos sectores, con un peso indudable en la economía navarra y al que podría añadirse la automoción, aunque con sensibles diferencias entre unas y otras empresas, abonan los mejores sueldos de la Comunidad Foral. CaixaBank, Santander, BBVA, Acciona, Cinfa, Kybse y SKF Tudela figuran en el escalón más elevado según las remuneraciones que recogen sus cuentas.



El análisis de los informes depositados anualmente en el Registro Mercantil por 30 de las empresas más grandes de Navarra deja en cualquier caso otras conclusiones: salvo excepciones, las empresas que mejor pagan se ubican en Pamplona y alrededores; en el norte de la Comunidad Foral, pese a que en muchos lugares la actividad languidece, los sueldos siguen siendo algo más altos que en el sur; la industria aventaja en líneas generales a los servicios, donde escasean las actividades de alto valor añadido o las empresas con base tecnológica de cierto tamaño; y las retribuciones medias del sector público han crecido en los últimos años con mayor solidez que en el privado. El sueldo medio en la Administración foral ronda ya los 39.000 euros, unos 12.000 euros por encima de la media.



De caixabank a Caja rural, un 75% En la cúspide del ranking por remuneraciones figura el sector financiero casi al completo, si bien con realidades laborales diferentes y, sobre todo, con adelgazamiento de plantillas que no se ha detenido desde el estallido de la crisis de 2008.



La banca, en cualquier caso, ha optado por los EREy el recorte de plantillas, en lugar de recortes de sueldos, manteniendo incrementos salariales muy moderados, tal y como muestran los datos de salarios medios del INE. En las actividades financieras y de seguros, el salario medio en toda España ha crecido unos 3.000 euros respecto al año 2008.

De este modo, según las cuentas anuales, CaixaBank destinó en 2020 más de 2.260 millones de euros al pago de salarios a unas 35.617 personas, lo que arroja una media de 63.452 euros. La cifra, en cualquier caso, tiene en cuenta los sueldos de los directivos, que se cuentan entre los más elevados de España, como sucede por otra parte con la mayor parte del sector financiero. BBVA y Santander presentan asimismo retribuciones elevadas.







Mucho más pequeña en tamaño, y con salarios también inferiores en su equipo directivo es Caja Rural de Navarra, que representa un modelo laboral muy diferente. La entidad, pese a que este año rondará los 100 millones de euros de beneficio, no cuenta con un convenio laboral propio.Y en muchas ocasiones se produce una negociación individual entre los trabajadores y la dirección para acordar los salarios. Junto a todo ello, Caja Rural de Navarra suele tener una proporción relevante de trabajadores eventuales, que ocupan las escalas más bajas de sus tablas salariales. El resultado, además de una extraordinaria rentabilidad, son salarios que poco tienen que ver con los del conjunto del sector financiero: la media se queda en unos 37.000 euros.



La banca, en cualquier caso busca hoy perfiles muy diferentes a los de hace unos años matemáticos, ingenieros, analistas de datos tienen su hueco en su nueva estrategia digital, mientras que el perfil comercial se potencia en unas oficinas de las que desaparecen los tradicionales cajeros. Y son las sedes centrales de las entidades, en sus grandes ciudades financieras, las que absorben este nuevo talento.



Tecnología y talento Empresas con tecnología puntera, que trabajen por ejemplo la inteligencia artificial, comienzan a florecer en Navarra. Su tamaño es todavía, sin embargo, demasiado pequeño en la mayor parte de los casos. Pero aquellas de más éxito, como Das Nano yVeridas, el proyecto de Esteban Morrás y Eduardo Azanza, destacan por la cualificación de sus plantillas, algo que se refleja en sus niveles salariales, próximos a los 50.000 euros.



Lo mismo sucede en el sector renovable, donde Acciona Energía, aquella que ha conservado en Navarra a la mayor cantidad de directivos y capacidad decisoria, presenta el gasto de personal más elevado de un sector con apenas un cuarto de siglo de vida. Inmediatamente por detrás se sitúa Gamesa, con sus más de 1.600 empleados –la plantilla más numerosa– y rondando los 45.000 euros. Más atrás, por debajo de los 40.000 euros figuran Ingeteam o STI Norland, recientemente vendida en la mayor operación empresarial de la historia de Navarra.



Salarios crecientes muestra también el sector farmacéutico, con una empresa tractora clave como Cinfa, que combina historia, éxito y capacidad sindical para negociar buenas condiciones laborales. La firma navarra, que cuenta con plantas productivas en Olloki y Huarte, presenta uno de los gastos medios de personal más elevados (más de 49.000 euros de media) y ha superado por primera vez el millar de trabajadores fijos. Las empresas más jóvenes, aunque poseen una fuerte capacidad de atracción del talento (3P Bio), no han consolidado lo suficiente su posición como para generalizar los salarios elevados: escogen muy bien a quién remunerar mejor.



Porque si una máxima suele cumplirse es que a mayor tamaño más elevado será el sueldo promedio. En toda España, el 53% de los asalariados de las empresas de más de 250 empleados supera los 2.300 euros de media, mientras que esta cantidad solo es superada por uno de cada diez empleados en empresas de menos de once trabajadores.



Todo ello se observa en el listado de empresas con mejores salarios y también en el análisis por sectores, que deja a la industria como el sector con mejores salarios. Ahí, además de la farmacia, es la automoción la que manda. Kybse (amortiguadores) en Ororbia y SKF (rodamientos) en Tudela son las que mandan, con medias salariales y categorías básicas que superan incluso a Volkswagen Navarra. Un oficial administrativo de la empresa tudelana con 20 años de antigüedad, por ejemplo, se acercará en 2022 a los 40.000 euros.





apunte

Escalones de entrada. La rebaja de las categorías de ingreso en muchas fábricas ha contribuido a contener los gastos salariales en muchas empresas. Es el caso de Volkswagen, donde la inercia alcista de los sueldos (con subidas pactadas en convenio) se ha compensado con categorías iniciales más bajas. El sueldo base inicial de esta categoría es de 1.038 euros en 2021.

El impacto de la temporada en la agroalimentación. En el sur de Navarra, la industria agroalimentaria conforma un tejido económico clave. Su dependencia de las campañas agrarias se deja sentir también en la elevada temporalidad y en la abundancia de fijos discontinuos, con solo unos meses de trabajo al año. Junto a ello, algunas de las empresas más grandes, como Congelados de Navarra, ni siquiera tienen comité de empresa. En este sector, el salario medio se queda por tanto en el entorno de los 25.000 euros.

la cifra

2ª

comunidad en salarios

Navarra es, emparejada con Madrid, la segunda comunidad con salarios medios más altos tras la CAV.

El ranking

Firma Gasto salarial medio (*)

CaixaBank63.400

Kybse56.700

Acciona53.500

Veridas/Das Nano50.000

SKF50.514

Viscofan49.700

Cinfa49150

MTorres 49.150

Azkoyen48.700

Abaigar43.300

Papelera Sangüesa43.100

Siemens Gamesa 43.000

Volkswagen Navarra42.900

Erro y Eugui42.600

Papelera Allo42.500

ACR40.700

Saltoki40.800

TRW40.500

Delmon Group (Inepsa)37.600

Caja Rural37.000

Arcelor Mittal36.100

3p BIo35.000

SAS34.700

Fagor Ederlan28.750

General Mills25.500

Congelados de Navarra24.500

Congelados Virto25.900

Argal 24.500

(*) Resultado de dividir el gasto salarial total entre el número de trabajadores que declara la empresa en sus cuentas