Derechos Sociales presenta un programa para digitalizar a más de 5.000 personas trabajadoras

El Gobierno de Navarra destinará siete millones de euros en los próximos dos años para digitalizar a más de 5.000 personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha presentado en la mañana de este martes el Plan de Desarrollo de Competencias Digitales, elaborado por el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. Maeztu ha estado acompañada de la directora-gerente del SNE-NL, Miriam Martón.

"Queremos convertir la digitalización en un desarrollo inclusivo, para evitar que aquellas personas que no tengan acceso a las nuevas tecnologías o no sepan usarlas, no vean limitadas sus capacidades", ha indicado Maeztu. "Es un plan ambicioso para mejorar las oportunidades de empleo de muchas personas. No queremos que nadie se quede atrás", ha recalcado.

En 2022, el plan tiene presupuestados 3,5 millones, que recibirán financiación europea -fondos MRR y REACT- y sectorial, ha adelantado Martón. Además, el programa cuenta con el apoyo del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, las sociedades públicas Tracasa Instrumental y Nasartic, el clúster TIC de Navarra, la CEN, ANEL, y otras asociaciones como ANAIT (Asociación Navarra de Empresas de Ingeniería, Oficinas Técnicas y Servicios Tecnológicos) o Atana.

La programación concreta se irá anunciando progresivamente y se habilitarán diferentes vías de inscripción, como la web del SNE-NL formacion.navarra.es, las diferentes agencias de empleo y otras opciones telefónicas o presenciales para quien no maneje canales digitales.

DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO Y DE TERRITORIO



Martón ha recordado que este programa persigue reducir la brecha digital de género y de territorio. "Vamos a desplegar los cursos por todo el territorio navarro, tanto en el ámbito urbano como rural", ha remarcado. Maeztu ha explicado que el plan incluye desde cursos de competencias digitales básicas hasta de programación para profesionales o módulos de digitalización, entre otros.

4.000 PERSONAS Y 300 CURSOS EN 2022



Este programa prevé formar el próximo año a unas 4.000 personas, con 300 cursos presenciales y eminentemente prácticos dirigidos a mujeres de localidades navarras de menos de 30.000 habitantes y a grupos mixtos del resto de localidades rurales.

También habrá programas específicos para Tudela y Pamplona / Iruña en sus espacios permanentes, con una inversión total de 1,5 millones en 2022, fundamentalmente de fondos europeos MRR. Esta iniciativa contempla también un módulo de pre-emprendimiento y oportunidades de cada zona y está alineada con el Plan España Digital y con el Plan de Inclusión y Capacitación del Gobierno de Navarra presentado en septiembre en San Adrián.

TIC SCHOOL: CONSULTORÍA DE SOFTWARE



Otro de los programas que impulsará Empleo es la denominada TIC School, un proyecto de formación en consultoría de software que se vertebra en tres niveles: profesionales de la informática que quieren dar un salto cualitativo para aportar soluciones desde la perspectiva del cliente, recién egresados que quieran mejorar su productividad y profesionales que busquen obtener certificaciones de fabricante. 300 personas podrán verse beneficiadas de esta oferta a la que se destinará más de medio millón de euros el próximo año.

'SOFTWARE BUILDERS': FORMAR A 20 PROGRAMADORES



El SNE-NL también se centrará en la capacitación de profesionales necesarios para la transformación digital, en perfiles punteros que las empresas navarras tienen dificultad para encontrar. Para ello, el programa piloto Software builders formará a 20 trabajadores de otros ámbitos que quieran reconvertirse en programadores y programadoras, en una iniciativa que incluye un compromiso de contratación posterior del 40% de los participantes.

DESARROLLO PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES



Y en la misma línea de formación con compromiso de empleo se va a desarrollar un programa con una empresa participada por la UPNA para desarrollo de software para diversas universidades. Estará dirigido a estudiantes universitarios y de FP de últimos cursos, con el objetivo de formar nuevos profesionales e impulsar y retener el talento, generando más sector en Navarra.

PROGRAMA EN TUDELA, ESTELLA, LODOSA Y TAFALLA: 625.000 EUROS



El plan contempla también, en su base, la formación en digitalización dirigida a trabajadores ocupados. En este ámbito, el SNE-NL ha concedido este mes 625.000 euros a 16 entidades de formación para impartir otros tantos planes orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos, buscando la mejora del desempeño y la productividad. Con el fin de favorecer la cohesión territorial, se impartirán programas en la zona de Tudela, Estella-Lizarra, Lodosa y Tafalla.

300.000 EUROS PARA CURSOS DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA DESEMPLEADOS



Dentro de la programación propia del SNE-NL en Iturrondo y en el resto de agencias de Navarra, se propone una treintena de cursos en el ámbito de adquisición de competencias digitales de todos los niveles, dirigidos fundamentalmente a desempleados y en modalidad presencial y on line. Con 300.000 euros de presupuesto, se ofrecen cursos de alfabetización informática, competencias digitales intermedias y avanzadas, y otros más especializados que buscan una mayor cualificación y desempeño de los participantes. Los cursos para el primer semestre de 2022 ya están disponibles en la web de formación de Empleo.

IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS PROFESIONES



El plan incorpora, como novedad, a partir de enero en todos los cursos del SNE-NL de un módulo de entre 5 y 10 horas sobre el impacto de la transformación digital en cada profesión. Este módulo sensibilizará y anticipará cómo la digitalización está modificando las formas de trabajar en la gran mayoría de puestos de trabajo.

Por último, el SNE-NL y el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital ultiman una herramienta de autodiagnóstico de competencias digitales que sugerirá a las personas que la utilicen qué itinerario es el más adecuado a la hora de mejorar sus competencias según su perfil profesional y su nivel.