Una 'startup' navarra, finalista en el concurso de tecnología alimentaria del BCC

La empresa emergente danesa Dryk ha sido elegida como mejor proyecto de tecnología alimentaria en la final del Culinary Action! On the Road, una competición internacional impulsada por el Basque Culinary Center de San Sebastián y el Gobierno Vasco y en la que ha quedado finalista la start up navarra MOA Foodtech

Dryk se ha destacado entre las 100 propuestas presentadas, de las que cuatro "startups" han sido elegidas para presentar sus proyectos en la final que se ha desarrollado este martes en el laboratorio de gastronomía digital LABe de San Sebastián.

Las cuatro finalistas han llegado hasta aquí tras imponerse en sus respectivas competiciones locales, celebradas en Madrid, Biarritz (Francia), Copenhague (Dinamarca) y Tel Aviv (Israel).

El proyecto ganador, Dryk, se impuso en el concurso de Copenhague. Se trata de una compañía que desarrolla bebidas lácteas y veganas nutritivas a partir de proteína vegetal, un proyecto relacionado con la salud y la sostenibilidad del planeta.

Por su parte, la finalista MOA Foodtech, que ganó en Madrid, es una empresa emergente navarra dedicada a diseñar una proteína vegetal creada a partir de residuos agrícolas y de la fermentación.

La compañía francesa Bordery, vencedora en Biarritz, trabaja en el ámbito de la sostenibilidad, en concreto en el reciclaje de elementos de vinficación y ofrece soluciones enológicas de roble.

En Tel Aviv ganó Anina Culinary Art, una startup que utiliza la tecnología innovadora, el diseño y el arte culinario para fomentar el consumo de productos "feos" en la industria alimentaria a través de platos preelaborados.

La competición del Culinary Action! es uno de los primeros proyectos enmarcados en la iniciativa público-privada "The food global ecosystem", impulsada por el Gobierno Vasco en colaboración de más de 60 empresas, con la que Euskadi busca atraer proyectos de innovación, talento emprendedor y empresas emergentes en el sector de la tecnología del ámbito agroalimentario.

La jornada la ha abierto el director general del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, tras el que se ha expuesto un resumen del programa Culinary Action! On the Road.

Ha intervenido también la directora del Alto Comisionado ENE - España Nación Emprendedora, María Miguel de Santos, quien ha destacado que la gastronomía es un motor económico de España, por lo que acciones como las del Culinary Action! resultan "fundamentales".

De Santos ha destacado que España ha dado "pasos decisivos para impulsar el emprendimiento innovador", como la propia creación del Alto Comisionado y el impulso a la estrategia España Nación Emprendedora, que este año cuenta con un presupuestos de 2.840 millones de euros.

Antes de su intervención, los cuatro proyectos finalistas han tenido la oportunidad de exponer sus iniciativas, tras lo que el jurado se ha reunido para deliberar y ha adoptado la decisión de entregar el galardón a Dryk.

El premio por destacarse entre las 100 propuestas presentadas consiste en acceder durante seis meses a la incubadora de empresas emergentes del laboratorio de gastronomía digital LABe del Basque Culinary Center, ubicado en el centro cultural Tabakalera de San Sebastián.

Además, la empresa danesa gozará de servicios de innovación tecnológica para el desarrollo de sus productos ofrecidos por BCC Innovation, el centro tecnológico en gastronomía del Basque Culinary Center y Azti.