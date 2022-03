Por qué Volkswagen ha elegido Valencia (y no Navarra) para su gran fábrica de baterías con 3000 empleos

El premio gordo del coche eléctrico ha caído finalmente en Sagunto (Valencia). El grupo Volkswagen ha confirmado en la mañana del miércoles que la gigafactoría de baterías se ubicará junto al puerto valenciano, una instalación que creará unos 3.000 puestos de trabajo directos.

En total el grupo alemán movilizará más de 7.000 millones de euros para materializar el proyecto de electrificación de sus plantas en Martorell (Barcelona) y Pamplona. "Será la mayor inversión industrial jamás realizada en España", ha asegurado el presidente de Seat, Wayne Griffiths,

De estos 7.000 millones, el presidente de Seat ha avanzado que unos 3.000 corresponderían a la electrificación de la planta de Martorell, donde prevé fabricar 500.000 coches eléctricos al año a partir de 2025. Al menos otros 300.000 vehículos se ensamblarán también en la otra fábrica del consorcio alemán en Pamplona.

Además de fabricar eléctricos en Barcelona y Pamplona, los fondos anunciados servirán para localizar la cadena de valor de la producción de baterías eléctricas en Valencia, que será la segunda del consorcio después de la de Alemania.

Además de Valencia, optaban a acoger la gran fábrica de baterías varias comunidades más, sin bien Aragón, Extremadura y Cataluña fueron las que llegaron más lejos en la competición.





Terrenos, ubicaciónn, comunicaciones

Sagunto se ha impuesto en la carrera por diferentes razones. Por un lado, disponía de los terrenos suficiente (más de tres millones de metros cuadrados) para afrontar de inmediato la construcción de la planta, que deberá estar operativa en 2026.

Junto a ello, el puerto valenciano garantiza una salida al mar sencilla, así como magníficas comunicaciones con Barcelona, con un viaje de apenas cinco horas a Pamplona. Muy cercana se encuentra la factoría de Ford en Almussafes, que no tiene adjudicados todavía coches eléctricos y cuyo futuro se encuentra cuestionado.

Esto también puede haber decantado la balanza en su favor, Zaragoza, a mitad de camino entre Pamplona, Barcelona y Valencia, fue otra de las ubicaciones más estudiadas. Extremadura, con minas de litio, garantizaba costes laborales algo más bajos, pero carece del mismo entorno industria y se encuentra alejada de las fábricas-.

Otra de las claves de la elección de Sagunto es el alto nivel industrial de la zona. Muy cerca operan la empresa química japonesa UBE (que ya se integró en el proyecto de gigafactoría liderado por Power Electronics), las firmas especializadas en almacenamiento energético Ampere Energy (con sede en Puçol) y Endurance Motive (ubicada en Canet d'En Berenguer) y la compañía de componentes electrónicos Schneider Electric.





Navarra y la opción de la Ribera



Navarra trató de jugar sus bazas en esta carrera, con posibles ubicaciones en la Ribera de Navarra, pero nunca ha parecido con opciones reales. En su contra ha jugado, precisamente, el hecho de que VW Navarra seguirá produciendo coches eléctricos, con lo que el empleo industrial parece más o menos asegurado. Repartir las inversiones entre las comunidades ha sido uno de los criterios políticos que se han manejado.

Junto a ello, su renta per capita, por encima de la media de la UE, la dejaba asimismo fuera de posibles ayudas públicas.

El montaje, ¿en Pamplona o en Tafalla?



De esta manera, Navarra se tendrá que conformar con una planta de montaje de celdas, que supone una inversión muy inferior, así como la creación de unos 120 puestos de trabajo. Ahora, la cuestión es definir su ubicación: mientras el comité de empresa apuesta por situarla dentro de la fábrica o en su entorno más cercano, desde el Gobierno de Navarra se ha impulsado la opción de Tafalla.

El presidente del comité de la fábrica de Landaben ha reconocido que no eran muy optimistas en relación con que Navarra fuera adjudicataria de un proyecto de las características de la planta de baterías anunciada para Sagunto. "Para instalar esta gigaplanta tienes que tener unas infraestructuras que no tenemos en Navarra y no podemos tener, como un puerto, que Sagunto tiene como uno de los elementos importantes", ha indicado.

No obstante, ha afirmado que Navarra sí opta a tener una fábrica para el montaje de celdas. Así, ha explicado que el proceso relacionado con las baterías consta de tres fases: la extracción del litio, la fabricación de las celdas --que es la que se instalará en Sagunto--, y el montaje y conexión de las celdas.

Alfredo Morales ha señalado que, para esa tercera fase, "el propio grupo establece que las plantas se pongan lo más cerca posible de las matrices". "Apostamos por ese proceso y consideramos que sería factible, viable y necesario que estuviera en la propia fábrica o en su entorno", ha señalado.

En ese sentido, ha explicado que esta posibilidad está en "fase de estudio y valoración" en las plantas de Seat en Martorell y de Volkswagen Navarra "para ver si es viable en una ubicación o en dos", es decir, que cada fábrica dispusiera de su instalación de montaje de celdas. Esta segunda sería la opción que defiende el comité de empresa de Volkswagen Navarra.