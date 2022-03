La UE permite que la Península Ibérica tenga un "trato especial" para frenar los precios de la energía

Los líderes de la Unión Europea reconocieron en la cumbre de hoy que el Estado y Portugal necesitan un "trato especial" para gestionar los elevados precios de la electricidad por si bajo nivel de interconexión eléctrica con el resto del bloque.



"Hemos acordado un trato especial para la Península Ibérica de forma que puedan gestionar esta situación tan específica en la que se encuentran y manejar los precios energéticos", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una reunión que se prolongó durante casi diez horas.



La alemana señaló que el Estadp y Portugal se encuentran en una situación "muy especial" porque su mix energético tiene una alta proporción de renovables pero "muy pocas interconexiones" con el resto de países de la Unión.





