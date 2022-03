La ministra pide responsabilidad a los transportistas y que retomen la actividad

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido este viernes a los miembros de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera que tengan un "gesto de responsabilidad con la sociedad" y retomen su actividad a partir del próximo lunes.

En declaraciones en La Sexta, tras reunirse con el portavoz de la plataforma, Sánchez ha dicho que "se trata de que todos arrimemos el hombro en un momento complicado", y ha confiado en que estos pongan fin al paro y el lunes se pueda resolver la situación.

"Prefiero moverme en ese escenario, porque hay elementos que desmotivan que se mantenga ese paro y esa movilización", ha insistido la ministra, tras subrayar que las demandas de esta plataforma están recogidas en el acuerdo firmado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) este jueves.

Tras asegurar que el Gobierno no se plantea sacar al Ejército para garantizar la seguridad de los transportistas que quieren trabajar, ha apuntado que, si finalmente continúa el paro, actuarán "con contundencia" contra la "minoría que hace actos violentos, para permitir que quien quiera trabajar lo pueda hacer en seguridad y libertad".

La Plataforma sigue con el paro

La Plataforma convocante del paro que azota al país desde hace casi dos semanas ha decidido continuar con él aduciendo que el Ministerio no ofrece garantías a estos pequeños transportistas de que, con carácter inmediato, se garantizará que cobran por encima de sus costes, algo a lo que el Gobierno sí se ha comprometido a hacer a través de un decreto ley que tardará meses en aprobarse.

Después de que la ministra les haya instado a retomar la actividad de los transportistas a partir del lunes, Manuel Hernández, presidente de la Plataforma, ha dicho que si en los dos próximos días no se les ofrecen las garantías que piden, el paro se mantendrá: "Nosotros ya no podemos poner más dinero, porque no lo tenemos", ha dicho Hernández.