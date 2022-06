Cerca de 7.000 puestos de trabajo del sector tecnológico, sin cubrir en el Estado por falta de profesionales

A pesar de que el "déficit de talento digital" en España ha mejorado tras la pandemia, todavía hay 7.000 puestos de trabajo sin cubrir en el ámbito técnico, con 14.000 empresas que buscan perfiles. Además, la presencia de la mujer en las profesiones técnicas IT supone menos del 30% de los profesionales del sector, una situación peor que hace 20 años.

Así lo revela la cuarta edición del informe anual 'Empleabilidad y Talento Digital 2021' que se ha presentado este jueves en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) en Pamplona. Se trata de un estudio de referencia en España sobre la evolución de las competencias digitales y el "déficit de talento técnico", elaborado anualmente por la Fundación VASS y la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con 25 universidades, un panel de 58 expertos empresariales de 46 compañías líderes en el ámbito digital, la opinión de casi 900 estudiantes de últimos cursos de ingeniería informática y 165 docentes universitarios.

El acto, organizado por ATANA Clúster TIC bajo el título 'El Talento como llave de la Transformación digital: un reto pendiente', se enmarca dentro del Programa LIDERA del Servicio de Empleo - Nafar Lansare (SNE), y en él han participado diferentes personalidades del sector tecnológico y representantes institucionales de la Comunidad foral.

El evento ha comenzado con unas palabras de bienvenida de Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la CEN, quien ha destacado que para abordar la transformación digital "primero es necesaria una transformación interna en las empresas para la que las personas y el talento son claves".

Miriam Martón, directora gerente del SNE, ha remarcado que "para que haya un éxito en la transformación digital, la clave está en las personas, que es en lo que el Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare lleva años trabajando". Ha presentado, además, tres iniciativas actuales del SNE que ponen el foco en el sector TIC: el Programa Lidera, el Summer Camp de Desarrollo de Software (de la mano de Tracasa Instrumental) y el Programa Albañiles Digitales, coorganizado con Veridas, según ha informado ATANA en una nota.

Por su parte, Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, ha destacado que "nos enfrentamos a un problema de sociedad, no solo en Navarra, sino a nivel global". "Es un gran reto, pero en el reto está la oportunidad", ha resaltado el consejero, que ha añadido que, para abordar este desafío, el Gobierno foral "no está solo". "Además de mi departamento, contamos con la universidad, los centros tecnológicos... Nuestra comunidad no parte de cero", ha subrayado.

Cigudosa ha explicado que se ha puesto en marcha un plan para reducir la brecha digital con una inversión de 3 millones de euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation EU destinados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Miguel Ángel Latasa, presidente de ATANA y CEO en CONASA, ha puesto en valor la "importante labor" que está haciendo la Fundación VASS en materia de concienciación y ha planteado que "las empresas deben reflexionar sobre el valor que le están dando al talento".

A continuación, Antonio Rueda Guglieri, director de la Fundación Vass, ha sido el encargado de presentar el informe 'Empleabilidad y Talento Digital 2021' que señala que, "aunque el déficit de talento digital en España ha mejorado tras la pandemia, todavía hay 7.000 puestos de trabajo sin cubrir en el ámbito técnico, con 14.000 empresas que buscan perfiles". Además, advierte de que "la acelerada transformación digital amenaza con incrementar el déficit de profesionales".

Rueda ha destacado, también, que la presencia de la mujer en las profesiones técnicas IT "supone menos del 30% de los profesionales del sector, una situación peor que hace 20 años" y ha remarcado que "mientras la mujer mantenga una representación manifiestamente insuficiente en el ámbito TIC, los objetivos de transformación digital de las empresas españolas seguirán comprometidos".

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre recruiting técnico moderada por Diego Cenzano, CEO de Biko y líder de la Comisión de Formación, Talento y Cultura Empresarial de ATANA, y en la que participaron Carlos Adín, Director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales en el SNE; Cristina Bayona, Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento de la Universidad Pública de Navarra (UPNA); e Iván Cordón, Director de Innovación y Desarrollo del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra (DATAI).