2022, un año con importantes cambios para el sector agroalimentario

No hay mal que por bien no venga es un refrán, uno de tantos, al que solemos acudir cuando queremos trasladar un mensaje optimista, mientras nos enfrentamos a situaciones que, en primera instancia no son buenas pero que, a futuro, pueden generar resultados positivos.

El camino que nos ha trazado el 2021 se acerca más a "las doce pruebas de Hércules" que a un camino de rosas, pero cuando se empieza un año, y en este inicio más que nunca, a veces es necesaria una palmada en la espalda y la enhorabuena por haber llegado a la meta a 31 de diciembre.