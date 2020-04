Juegos gratis de PlayStation para no caer en el desánimo

PlayStation ha dado a conocer los juegos disponibles durante el mes para los suscriptores del servicio PS Plus: 'Uncharted 4: El desenlace del ladrón' y 'DiRT Rally 2.0', según nos recuerdan desde elsotanoperdido.com. Una combinación de aventuras en compañía del famoso Nathan Drake y pilotaje de habilidad superando pruebas de rally a nivel mundial. Con este par de juegos, podrás pasar parte del confinamiento descubriendo los peligros que entraña desenterrar los secretos perdidos con el icónico cazatesoros, y poniendo a prueba tu temple y destreza como piloto en algunas de las pruebas de rally más difíciles del mundo.

Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón



Varios años después de su última aventura, el retirado cazafortunas se verá forzado a volver al mundo de los ladrones. Con intereses mucho más personales, Drake se embarca en un viaje por todo el mundo en busca de una conspiración histórica tras un tesoro del pirata. La mayor aventura de Nathan Drake requerirá de ingenio, puños rápidos y un uso intuitivo de las armas mientras pone a prueba sus límites físicos, capacidad de resolver problemas y, en definitiva, lo que está dispuesto a sacrificar para salvar a sus seres queridos.

DiRT Rally 2.0



Necesitarás una habilidad de conducción precisa y desarrollar nervios de acero a medida que avances por una selección de circuitos de rally de todo el mundo en busca de la victoria en este simulador de carreras realista. El título de Codemasters ofrece: pruebas desafiantes, sistemas meteorológicos que afectan a las carreras y personalizaciones detalladas de los coches.

Ambos títulos estarán disponibles para descargar desde el martes 7 de abril hasta el lunes 4 de mayo. No olvides que aún estás a tiempo de descargar los juegos de PS Plus de este mes: el obligado 'Shadow of the Colossus' y 'Sonic Forces', dos generaciones de erizos que se unen en una mezcla de plataformas 2D y 3D.