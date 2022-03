Leclerc se impone en Baréin por delante de Carlos Sainz

El piloto monesgasco Charles Leclerc (Ferrari) ha conquistado este domingo la victoria en el Gran Premio de Baréin, prueba inaugural del Mundial de Fórmula 1, liderando el doblete de Ferrari junto al español Carlos Sainz (Ferrari), segundo, todo en una cita en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó fuera de la lucha por un fallo mecánico a falta de tres vueltas y en la que Fernando Alonso (Alpine) fue noveno.



De esta manera, Leclerc, que también firmó la vuelta rápida en Sakhir, devuelve la esperanza a la 'Scuderia', que no celebraba un triunfo en la primera carrera de un Campeonato del Mundo desde que la consiguiera el finlandés Kimi Raikkonen en 2007, y se convierte en el primer líder de la temporada por delante de su compañero de equipo.





What a way to start the season! ?? #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/U6QazLdCjn

What an incredible start to the season that was! ??#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5psskLx9cY